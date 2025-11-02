Comment éloigner les moustiques efficacement avec des plantes ?

Par |

Un moustique

Même si les moustiques se font plus rares en cette période automnale, certains résistent encore et prolongent leur été en se nourrissant sur vous. Voici comment les éloigner efficacement avec des plantes !

De plus en plus résistants ces moustiques ! En attendant l'hiver qui sonne généralement le glas de leur saison, ces insectes indésirables continuent de faire leurs réserves de nourriture, se délectant de votre sang. Cependant, il existe des astuces pour éloigner efficacement les moustiques.

De la lavandeCrédit photo : iStock

Des astuces naturelles grâce à certaines plantes qui ont cette vertu répulsive vis-à-vis des moustiques. Pour faire en sorte qu’ils ne vous embêtent plus, pensez à planter en pot ou dans les massifs, des fleurs odorantes qui les éloignent. Parmi les plantes anti-moustique efficaces, on compte le pétunia, la sarriette, la mélisse ou encore la lavande.

Un moustiqueCrédit photo : iStock

Des plantes répulsives anti-moustique

Pour repousser les moustiques, on prépare son jardin en amont et on plante des végétaux dont l'odeur, forte, repousse les moustiques. On mise ainsi sur la citronnelle, une herbe de la famille des graminées, dont l'odeur citronnée constitue un excellent répulsif à moustiques. De même pour le géranium, dont l'odeur poivrée empêche les moustiques, mais aussi les guêpes et autres insectes, d'arriver. Une vertu que l’on retrouve également avec la menthe.

De la citronnelleCrédit photo : iStock

Enfin, on ne lésine pas sur la lavande, une alliée de taille pour parer contre les moustiques. En effet, elle possède une odeur enivrante et particulière qui repousse les guêpes et les moustiques, mais attire les papillons et les abeilles.

