Cette astuce simple met fin aux appels intempestifs des démarcheurs

Pour mettre fin au démarchage téléphonique, voici une technique efficace et simple à mettre en application.

On ne le présente plus ! Le démarchage téléphonique est l’ennemi public N°1 de millions de Français. Et pour cause : ces appels incessants sont tout simplement insupportables.

Face à cette situation devenue incontrôlable, il existe plusieurs astuces pour les contourner. Parmi elles, on peut citer la phrase magique qui fait fuir les démarcheurs ou encore cette fonction cachée de votre téléphone.

Le problème ? Ces solutions ne sont pas efficaces à 100%. Pour mieux encadrer cette pratique commerciale, le gouvernement a donc fixé de nouvelles règles.

Ainsi, depuis le 1er mars 2023, les démarcheurs téléphoniques n’ont plus le droit d’appeler le week-end, les jours fériés et hors des heures de bureau. Mais cette mesure est jugée insuffisante.

Et pour cause : certaines entreprises parviennent à contourner cette mesure et continuent à harceler les consommateurs.

Identifier l’adversaire…

Pour lutter contre ce fléau, une autre solution a été mise en place. Les Français peuvent s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage Bloctel. Le hic ? Cette astuce n’effraie pas les commerciaux peu scrupuleux.

Pas de panique ! Si cette naissance semble impossible à arrêter, il est néanmoins possible de vous protéger contre les appels indésirables. La première chose à faire est d’identifier l’adversaire.

Pour ce faire, vous devez apprendre à reconnaître les indicatifs réservés au démarchage téléphonique. Ceux-ci commencent généralement par 01-62, 01-63, 02-70, 02-71 ou encore 04-25.

…pour mieux le bloquer

En parallèle, vous pouvez utiliser des applications de filtrage pour ne plus recevoir des appels téléphoniques commerciaux non sollicités. Disponible sur Android et sur iOS, l’application Orange Mobile est une alliée redoutable.

« Avec l'anti-spam, vous êtes averti des appels indésirables avant de décrocher et vous pouvez les bloquer en un clic », peut-on lire sur le site internet.

Que les plus septiques se rassurent, une nouvelle loi a été votée pour interdire cette pratique. À partir du 11 août 2026, le démarchage téléphonique sans consentement sera interdit en France.

En attendant, appliquez les astuces citées ci-dessus pour être tranquille.