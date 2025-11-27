Faut-il attendre avant d'ouvrir la porte du lave-vaisselle une fois le cycle de lavage terminé ? On connaît enfin la réponse

Bon nombre de personnes se posent cette question : quand doit-on ouvrir la porte du lave-vaisselle après un cycle de lavage ? Cela a-t-il une importance ? Réponses.

Un geste simple à adopter

Le lave-vaisselle est un appareil qui nous change la vie et nous fait gagner du temps. Terminé la corvée de vaisselle, c’est la machine qui s’en charge. Encore faudrait-il savoir correctement l’utiliser, notamment lorsque son cycle est terminé.

C’est là que se pose une question à laquelle chacun a sa réponse : quand faut-il ouvrir la porte du lave-vaisselle après un cycle ? Il y a plusieurs écoles. Celle où certains préfèrent attendre un moment. Ou bien celle où les utilisateurs n’attendent pas.

Pourquoi faut-il ouvrir la porte du lave-vaisselle immédiatement après un cycle ?

Crédit photo : monkeybusinessimages/ iStock

Contre toute attente, les spécialistes conseillent d’ouvrir la porte du lave-vaisselle directement après la fin du cycle. Cependant, inutile d’ouvrir la porte en grand. Quelques centimètres suffisent. L’important est de laisser échapper la vapeur encore chaude de l’appareil afin d’éviter la condensation et par extension, de limiter les risques de moisissures.

Par ailleurs, en ouvrant directement la porte du lave-vaisselle, vous permettez à la vaisselle de sécher plus rapidement. De cette façon, il y a moins de traces d’eau. En plus, cela empêche les mauvaises odeurs de s’y loger.

De nos jours, certains modèles offrent cette option automatiquement. L’appareil s’ouvre seul immédiatement après la fin d’un cycle de lavage. Vous pouvez donc dormir ou aller au travail sans vous soucier de ce détail. En revanche, ne laissez pas la porte ouverte trop longtemps (30 minutes à 1 heure suffisent) afin d’éviter les retombées de poussière. Enfin, n’oubliez pas d’aérer votre pièce après avoir ouvert le lave-vaisselle pour évacuer tout ce trop-plein d’humidité.

Ce petit geste doit vous permettre de faire des économies en gardant une vaisselle propre et un appareil en meilleur état. Alors, juste après votre cycle, ouvrez la porte.