Tout le monde le fait, mais ce geste est à éviter quand vous mettez du parfum

Une femme se parfume

Vous aimez mettre du parfum mais celui-ci a tendance à s’évaporer en quelques heures et ne sent plus rien à la fin de la journée ? Voici comment faire tenir votre parfum du matin jusqu’au soir.

Le parfum est un accessoire indispensable du quotidien, et nous avons chacun notre parfum qui nous correspond, mais il possède un inconvénient majeur : son odeur peut s’estomper rapidement. Pour cette raison, il est parfois indispensable de remettre du parfum plusieurs fois dans la journée pour conserver son odeur.

La tenue du parfum dépend de notre peau. Les peaux grasses ont tendance à mieux retenir le parfum que les peaux sèches, qui absorbent le produit et laissent l’odeur s’évaporer. Si vous sentez que votre parfum ne tient pas sur votre peau, voici quelques astuces à appliquer pour sentir bon tout au long de la journée.

Hydrater sa peau

La première chose à faire est d’hydrater votre peau avant de vous parfumer, pour éviter qu’elle ne soit trop sèche. Appliquez une crème hydratante non parfumée ou une fine couche de vaseline sur les zones clés comme le cou, la nuque, les poignets ou le creux des coudes. Comme l’explique Passion Beauté, la crème hydratante va créer un film fixateur et le parfum restera plus longtemps.

Contrairement à ce que l’on peut penser, il ne faut pas frotter ses poignets l’un contre l’autre quand on se parfume car cela détruit la structure moléculaire du parfum. Laissez sécher le produit naturellement sur votre peau, sans frotter ni masser.

Parfumer les bonnes zones

Il existe des zones à privilégier pour faire tenir son parfum qui sont les points de pulsation, les zones où le flux sanguin est le plus intense. Selon Vogue, il s’agit de la zone derrière les oreilles, de la base du cou et de la nuque, du creux des coudes et au centre de la poitrine.

Vous pouvez également parfumer vos vêtements. Il vous suffit de vaporiser votre parfum devant vous en nuage puis d’avancer d’un pas pour que le produit retombe naturellement sur vos vêtements. Pensez également à parfumer votre brosse à cheveux et privilégiez les tissus naturels comme le coton, la laine et la soie, tout en évitant les textiles synthétiques.

Vous connaissez désormais les bons gestes pour faire en sorte que votre parfum tienne toute la journée. Pour finir, n’oubliez pas de bien conserver votre parfum en le rangeant dans sa boîte d’origine ou en le gardant dans un tiroir à l’abri de la lumière.

