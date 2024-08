Comment les services à domicile peuvent-ils aider les nouveaux parents ?

On vous explique, dans ces quelques lignes, comment les services à domicile peuvent aider les nouveaux parents.

Bébé est enfin arrivé, quel bonheur !

Entre les câlins, les biberons, les soins et les couches à changer, la vie prend un tout nouveau rythme et il est normal de se sentir un peu dépassé. Bonne nouvelle : vous n'êtes pas obligé de tout gérer seul ! Les services à domicile pour jeunes parents sont là pour vous soutenir, vous soulager, et vous permettre de vous concentrer sur ce qui compte vraiment : créer des souvenirs avec votre tout-petit.

L’auxiliaire de vie sociale

Lorsque bébé arrive, les journées se remplissent rapidement de nouvelles tâches, et jongler entre les besoins de votre nourrisson et les responsabilités quotidiennes est un véritable casse-tête. C’est là qu’intervient l’auxiliaire de vie sociale (AVS). Ce professionnel polyvalent est à vos côtés pour vous aider à gérer les aspects pratiques de la vie quotidienne : ménage, préparation des repas, gestion des aînés, et bien plus encore. Avec une approche personnalisée, l’AVS s’adapte à vos besoins pour alléger votre charge mentale et physique. De plus, grâce à l’aide financière de la CAF (Caisse d'Allocations familiales), cette assistance est souvent plus accessible qu’on ne le pense.

Rendez-vous ici pour trouver un service à domicile complet.

Crédit photo : iStock

La sage-femme libérale

Après la naissance de votre bébé, le suivi médical et le soutien émotionnel ne s’arrêtent pas à la sortie de la maternité. La sage-femme libérale est là pour vous accompagner dans cette transition délicate. Elle se déplace à domicile pour veiller sur la santé de la maman et du bébé en assurant les soins post-accouchement comme le suivi de l’épisiotomie ou de la cicatrice de césarienne.

Mais son rôle ne se limite pas aux aspects médicaux. Véritable partenaire de votre bien-être, elle vous apporte également desconseils personnalisés sur l’allaitement, le rythme de votre bébé et même sur les petits tracas du quotidien. Ce service est remboursé à 100 % par la Sécurité sociale (deux visites dans les sept jours après l’accouchement et deux autres dans les deux premiers mois).

La consultante en lactation

L’allaitement, bien que naturel, est parfois source de préoccupations pour les jeunes mamans. C’est ici qu’intervient la consultante en lactation.

Des douleurs lors de la mise au sein, un bébé qui ne prend pas assez de poids, ou pour préparer un sevrage en douceur, cette experte vous accompagne à chaque étape. Elle vient directement chez vous, observe, conseille et propose des solutions adaptées à vos besoins, et à ceux de bébé. Certaines consultations sont prises en charge par la Sécurité sociale lorsqu’elles sont assurées par une sage-femme, tandis que d’autres sont payantes. Mais une chose est sûre : le soutien que vous recevrez en vaut largement la peine.

Crédit photo : iStock

Les PMI

Les centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) sont une véritable bouffée d'air pour les jeunes parents. Ces structures, regroupant des puéricultrices, des psychologues et des sages-femmes, offrent un accompagnement personnalisé dès le retour à la maison avec bébé.

Que vous ayez besoin de conseils sur l’allaitement, de suivi médical pour votre enfant, ou simplement d’un espace pour échanger avec d’autres parents, les PMI sont là pour vous. Et le meilleur ? La majorité de ces services sont gratuits ou pris en charge.

Les nounous pour bébé

Gérer un nouveau-né, c’est devoir être présent 24/7 et c’est normal de ressentir le besoin de souffler de temps en temps. Les nounous pour bébé sont là pour vous offrir cette pause bien méritée.

Que ce soit pour quelques heures de détente, pour vous concentrer sur d’autres tâches ou simplement pour vous accorder du temps pour vous, une nounou expérimentée s’occupe de votre bébé directement à domicile. Cette solution vous permet de prendre soin de vous sans culpabilité, en sachant que votre enfant est entre de bonnes mains. Grâce à ce soutien, vous pouvez trouver un équilibre entre vos nouvelles responsabilités de parent et vos besoins personnels, tout en offrant à votre bébé le meilleur environnement possible.

Ne laissez pas les nouvelles responsabilités vous submerger ! Faites appel aux services à domicile pour jeunes parents et profiter de chaque instant avec votre bébé.