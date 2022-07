Alors que leur père se noyait, ces jumeaux âgés de 10 ans ont réussi à le sauver grâce à leur geste incroyable

En Alabama, des jumeaux âgés de 10 ans ont sauvé leur père qui se noyait dans leur piscine, en le sortant de l’eau et en effectuant les gestes de premiers secours.

Brad Hassing, un père de deux jumeaux, profitait de sa piscine en Alabama le mois dernier. Le père de famille aime être dans l’eau pour se relaxer et faire des exercices de méditation sous-marine, une pratique courante à laquelle il est habitué. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu.

« Nous étions juste en train de nager. Les garçons s’amusaient. J’aime faire quelques exercices de respiration apaisants dans l’eau, ce qui implique simplement de s’asseoir sous l’eau. Je disais la prière du Seigneur, et je ne me souviens pas l’avoir finie », a expliqué Brad Hassig.

Crédit photo : CNN

Pendant ce temps-là, ses deux fils Bridon et Christian, âgés de 10 ans, jouaient avec leur voisin Sam dans la piscine. Après quelques minutes dans l’eau, les jumeaux ont soudainement remarqué que quelque chose n’allait pas avec leur père, car sa peau devenait de plus en plus bleue.

« J’ai senti ma tête être secouée sur le côté. J’ai commencé à tousser et j’ai eu des difficultés à respirer. J’avais l’impression de tousser de l’eau et du sang », a raconté Brad.

Les jumeaux sauvent leur père de la noyade

Immédiatement, les jumeaux et leur ami sont intervenus pour sauver Brad. Ils ont réussi à hisser leur père, qui pesait plus de 80 kilos, pour le sortir de la piscine.

« Sam et moi avons sauté dans l’eau et l’avons pris par les épaules. On l’a ensuite amené jusqu’aux marches de la piscine », a expliqué Bridon.

Crédit photo : ABC

Bien que les enfants n’aient jamais suivi de formation aux premiers secours, ils ont pensé à reproduire ce qu’ils avaient vu dans des films et ont fait du bouche-à-bouche et un massage cardiaque à leur père. Ils ont également cherché à déverrouiller son téléphone pour appeler les secours, en vain. Ainsi, Christian et Sam sont partis chercher de l’aide pendant que Bridon continuait le massage cardiaque.

Une formation aux gestes de premiers secours

Le père de famille a finalement été transporté à l’hôpital en unité de soins intensifs, afin de traiter son arrêt cardiaque. Il a pu sortir de l’établissement 24 heures plus tard, en bonne santé. Aujourd’hui, il affirme être « très fier » et « reconnaissant » du geste de ses enfants.

Depuis cet incident, la jeune famille incite son entourage à se former aux gestes de premiers secours, qui ont sauvé Brad de la noyade. Ce dernier souhaite notamment organiser un événement local pour permettre aux adultes et aux enfants de son village de se former pour sauver des vies.