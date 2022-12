Des plans d'urgences lancés partout en France pour accueillir les sans-abris en prise avec la vague de froid

Plusieurs villes françaises prennent des mesures pour les sans-abris en cette période de grand froid. Des gymnases et autres bâtiments publics ont été mobilisés afin d’accueillir le plus grand nombre.

Crédit : Birute/ iStock

Des températures qui passent en-dessous de zéro sur le thermomètre, il n’y a pas de doute, le froid s’est installé en France. Comme chaque année, les personnes sans domicile sont les plus touchées par ces températures glaciales.

Alors, plusieurs préfectures françaises mettent en place des plans d’urgence pour venir en aide aux sans-abris. C’est le cas de Strasbourg notamment, qui a décidé « d’augmenter temporairement les capacités de la mise à l’abri immédiate des personnes sans domicile en mobilisant le gymnase Branly » de la ville, rapporte 20 Minutes, dès le lundi 12 décembre.

L’extension des maraudes le soir à Paris et Strasbourg

Crédit : KatarzynaBialasiewicz/ iStock

La ville de Paris et la métropole lilloise ont également ouvert des hébergements d’urgence. Des écoles et des gymnases ont été mobilisés lors de l’activation du plan grand froid, tout comme des bâtiments non publics « en état correct, avec une capacité à remettre en route le chauffage et qui [sont] disponible[s] », précise Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au logement, à l’AFP.

Les préfets ont aussi indiqué l’extension des horaires des maraudes tous les soirs et des accueils de jour dans le département du Nord. Le service d’appel d’urgence du 115 pour signaler toute personne en détresse dans la rue est gratuit et disponible.