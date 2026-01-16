Début janvier, une crèche américaine a été le théâtre d’un terrible accident impliquant un bébé, âgé d’un an.

Un drame glaçant.

La semaine dernière, un nourrisson est mort asphyxié après s’être coincé la tête dans le toboggan intérieur d’une garderie privée à domicile, rapporte Le Parisien. Une enquête a été ouverte.

Crédit Photo : iStock

« C’était horrible »

Les faits se sont produits jeudi 8 janvier dans une crèche appartenant à une habitante du Missouri (États-Unis), selon les informations du média local First Alert. Que s’est-il passé ?

Comme le précisent nos confrères américains, la victime est un petit garçon âgé d’un an. Le garçonnet s’amusait dans l’espace de jeux lorsque la tragédie s’est produite.

Selon les autorités locales, le jeune pensionnaire a glissé à travers une minuscule ouverture, située dans untoboggan.

Crédit Photo : iStock

Malheureusement, sa tête est restée coincée dans cette ouverture, ce qui a bloqué ses voies respiratoires. Privé d’oxygène, le bambin a succombé à une asphyxie.

Selon Scott Reed, shérif du comté de Washington, la directrice de la garderie est intervenue pour lui porter secours, en lui prodiguant les premiers soins. Constatant que l’enfant ne respirait plus, elle a alors alerté les forces de l'ordre.

« C’était horrible », a déclaré l’officier.

L’enfant n’a pas pu être réanimé

Dépêchés sur les lieux, deux adjoints du shérif « ont immédiatement entrepris des mesures de sauvetage », a expliqué le bureau du shérif du comté de Washington dans un communiqué publié sur Facebook. Les policiers se sont empressés de réaliser un massage cardiaque, en vain. Le bébé n’a pas pu être sauvé.

Crédit Photo : iStock

Peu après le drame, une conférence de presse a été organisée, au cours de laquelle les autorités ont donné plus de détails sur ce qu’il s’est passé.

« Il s’agit d’un petit toboggan comportant deux ou trois marches menant à une plate-forme, puis la descente s’effectue sur le côté », a expliqué le représentant de la loi.

Avant d’ajouter :

« Des barrières sont présentes sur les côtés du toboggan. À la base de ces barrières se trouve une ouverture d’environ 12 cm de hauteur. Cette ouverture était suffisamment grande pour que l’enfant puisse y glisser, mais pas suffisamment pour que sa tête puisse passer ».

L’enquête se poursuit

La famille de la victime a aussitôt été informée de son décès, et a indiqué « être anéantie ». La disparition tragique du petit bonhomme est un véritable choc pour la communauté, a souligné Scott Reed.

« Ces personnes sont connues et appréciées. C’est une petite communauté très soudée, et quand il se passe quelque chose, cela touche tout le monde ». (Scott Reed)

Crédit Photo : iStock

Alors que le premier rapport mentionne un décès accidentel, l’enquête continue pour déterminer les causes exactes de l’accident.

La garderie où a eu lieu le drame n’avait pas l’obligation de posséder une licence, en raison du faible nombre d’enfants accueillis.