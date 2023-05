Elle veut empêcher sa belle-fille de 7 ans de manger des fruits pour une raison surprenante

Dans un témoignage étonnant, une mère de famille explique qu’elle envisage de restreindre la consommation excessive de fruits de sa belle-fille âgée de sept ans car cette habitude alimentaire lui coûte une fortune.

Récemment, un message publié sur le forum Mumsnet a attiré un grand nombre de curieux. Il faut dire que son contenu est pour le moins intéressant et interroge la construction d’une famille recomposée.

Dans son témoignage, une femme explique qu’elle envisage de restreindre la consommation de fruits de sa belle-fille âgée de sept ans car cette habitude alimentaire lui coûte beaucoup d’argent.

Cette situation a commencé lorsque son époux et sa fille ont emménagé chez elle en janvier dernier. Depuis, la fillette aurait pris l’habitude de manger en quantité excessive tous les fruits de la maison, sans rien laisser à personne.

«Nous achetons chaque semaine deux barquettes de bananes, plusieurs barquettes de baies, des pêches, du melon, du raisin, des mandarines, et elle dévore tout en deux jours», a indiqué la mère de famille.

Avant d’ajouter : «Je suis la personne qui gagne le plus d’argent (…) Je suis en congé maternité et j'ai un bébé de cinq mois. Mon mari a un travail à temps partiel qui ne lui rapporte pas grand-chose (…) En ce moment, nous avons un budget serré, et ce qui me rend folle, c'est que ma belle-fille mange tous nos fruits».

Un témoignage devenu viral

Face à cette situation, l’auteure du message a demandé à son mari d’intervenir, sans succès. En effet, ce dernier estime que les fruits sont bons pour la santé. Le hic ? Selon la femme, la petite fille aurait eu des problèmes de selles. Mais ce n’est pas tout ! Elle ne mangerait presque rien pendant le repas du soir.

Comme le précise la belle-mère, elle envisage de rationner les portions de fruits de la fillette pour préserver sa santé et lui apprendre la valeur de l’argent.

Sans réelle surprise, son témoignage est rapidement devenu viral. Dans les commentaires, certaines personnes ont fait preuve de bienveillance à l’égard de la mère de famille et de la jeune fille.

«Il est déplaisant de traiter de gourmande une enfant de sept ans qui mange des fruits. Mais il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle prenne son repas du soir avant de grignoter des fruits», «Deux ou trois portions par jour suffisent amplement. Vous pouvez également acheter des fruits surgelés pour limiter les coûts », «C'est peut-être de la nourriture saine, mais cela reste toujours du sucre», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.