Cette super maman a donné naissance à un petit garçon et participé à sa remise des diplômes en moins de 24 heures

Abby Bailiff a concrétisé deux rêves en seulement 24 heures : elle s’est rendue à sa cérémonie de remise de diplômes et a donné naissance à un petit garçon.

Ces dernières années ont été particulièrement chargées pour Abby Bailiff, une habitante de Caroline du Nord. Âgée de 28 ans, la jeune femme a suivi trois ans d’études pour faire un doctorat, tout en travaillant à temps plein en tant qu’infirmière. Abby travaillait principalement la nuit afin d’avoir le temps d’étudier la journée. Quand elle est tombée enceinte il y a neuf mois, elle a continué de travailler avec acharnement.

Si Abby avait déjà une vie trépidante ces dernières années, tout s’est accéléré début mai. En l’espace de 24 heures, la jeune femme a donné naissance à un petit garçon et a été diplômée.

Elle accouche d’un petit garçon

Le 3 mai, à 15h08, Abby a donné naissance à son fils, Bodie. Le terme de sa grossesse était prévu pour le 27 avril mais son bébé était manifestement résolu à rester dans son ventre plus longtemps. Une situation qui angoissait la jeune femme car sa cérémonie de remise des diplômes était prévue pour le 4 mai, et la date se rapprochait de plus en plus. Finalement, les médecins ont décidé de provoquer son accouchement le 2 mai.

Crédit photo : Abby Bailiff

Tout s’est bien passé et aucune complication n’a eu lieu pour la jeune maman et son enfant. Ils ont tous les deux passé la nuit à l’hôpital avant de rentrer chez eux le 4 mai, jour de la cérémonie de remise des diplômes.

“J’étais encore en plein débat pour savoir si j’allais à la cérémonie de remise des diplômes ou non, parce que je ne voulais pas être une mauvaise mère en rentrant à la maison et en le quittant juste après. Mais vers 1h30, je me suis dit que je devais vraiment y aller. Ma soeur et ma mère étaient là et elles m’ont soutenues”, a expliqué Abby.

Elle est diplômée 24 heures plus tard

24 heures après la naissance de son enfant, Abby s’est donc présentée pour recevoir son diplôme.

“Une fois que je suis arrivée et que je suis entrée dans la salle, j’ai ressenti un immense bonheur, j’étais heureuse d’y être allée, a-t-elle confié. C’était un immense sentiment d’accomplissement. Je ne peux même pas décrire le sentiment que j’ai ressenti, j’étais juste folle de joie !”

Crédit photo : Abby Bailiff

En réalisant cet exploit, la jeune maman a fait la fierté de sa famille, mais aussi de son école.

“Cette cérémonie représente le début d’une nouvelle carrière. Le fait qu’Abby Bailiff se soit sentie si obligée d’assister à la cérémonie après ses années d’études montre sa résilience, sa persévérance, sa passion et son dévouement envers son école, ses camarades de classe et sa famille. C’est un moment joyeux et un point culminant du parcours académique. Nous sommes si fiers que tous nos étudiants, mais surtout de ceux qui défient les probabilités pour réaliser leurs rêves”, a déclaré Debra J. Barksdale, la doyenne de l’école.