En couple depuis 5 ans, deux octogénaires se marient à l'Ehpad

Plus tôt ce mois-ci, un Ehpad de Mézy-sur-Seine a été le théâtre d’une scène aussi romantique que touchante : deux pensionnaires de 83 ans et 86 ans se sont dit oui !

L’histoire d’amour entre Jacqueline Cachet, 83 ans, et Germain Dufour, 86 ans, n’a rien à envier aux plus grandes. Le 21 mars dernier, les octogénaires se sont mariés dans leur maison de retraite située à Mézy-sur-Seine (Yvelines), rapporte Actu 78.

Crédit Photo : Fabien Dézé / Actu.fr

Une rencontre salvatrice

Les deux amoureux se sont rencontrés en 2017 au cours d’une réunion d’anciens combattants. À l’époque, Jacqueline et Germain étaient affectés par le deuil, ayant chacun perdu leur partenaire respectif après plus de 40 ans de vie commune. Le coup de foudre ne fut pas immédiat entre les deux participants, mais leurs points communs les ont rapprochés.

Très vite, le couple prend la décision de s’installer chez Jacqueline. Bercés par un amour inconditionnel, les tourtereaux ont appris à se connaître par coeur. Malheureusement, les problèmes de santé de Jacqueline ont chamboulé le quotidien des amants.

Crédit Photo : Fabien Dézé / Actu.fr

En septembre 2021, la vieille dame a intégré l’Ehpad de Mézy-sur-Seine que sa fille dirige. Sans surprise, Germain a fait le choix de s’installer avec sa compagne. Ils occupent une chambre aménagée pour deux personnes. La cohabitation se déroule à merveille, et le couple profite de chaque instant passé ensemble.

Au mois de mars 2022, Jacqueline et Germain ont décidé de s’unir devant Dieu, provoquant au passage la surprise du personnel. Afin de bénir leur union, les fiancés ont fait appel au père Baudouin :

« On n’était pas du tout au courant, Ils avaient arrangé leur coup avec le prêtre et voulaient se marier le vendredi 11mars. C’était trop rapide pour nous. On les a convaincus de décaler de dix jours. On avait envie de marquer le coup », a indiqué la directrice de la maison de retraite au site d’information.

Crédit Photo : Fabien Dézé / Actu.fr

Le Jour J, les époux se sont promis l’éternité sous le regard bienveillant des invités. Il faut dire que la cérémonie était riche en émotions.