Elle reçoit une amende de 180 euros car sa voiture dépasse... de 30 centimètres

En Australie, une conductrice s’est fait verbaliser pour stationnement gênant car son véhicule dépassait de 30 centimètres. Elle a reçu 180 euros d’amende.

Si vous allez en Australie, faites très attention à la façon dont vous vous garez. Samedi 14 janvier, une femme a reçu une amende de 180 euros pour stationnement gênant.

À voir aussi

Sa voiture, garée sur une place le long d’un trottoir, dépassait de quelques centimètres de son emplacement.

Crédit photo : iStock

Cette histoire a été racontée sur le réseau social Reddit. Sur la photo de la voiture, on peut voir le véhicule garé dans une rue, le long d’un trottoir et dans une zone autorisée. À première vue, on ne comprend pas pourquoi la conductrice a été verbalisée.

La voiture dépasse de 30 centimètres

En réalité, la voiture dépasse de 30 centimètres de sa place et empiète sur l’abaissement du trottoir. Manifestement, ces quelques centimètres étaient de trop car le voisin n’aurait pas réussi à rentrer son véhicule dans son garage, à cause de ce stationnement gênant. Pour cette raison, la voiture a été verbalisée et sa propriétaire a reçu 180 euros d’amende.

Crédit photo : @DatabassAdmin / Reddit

Si la conductrice déplore le fait d’avoir reçu une amende aussi élevée, elle accepte de la payer. En 20 ans de conduite, cette automobiliste ne s’était jamais fait verbaliser. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les internautes n’ont pas soutenu la propriétaire du véhicule et se sont montrés aussi sévères que la police.

« Vous avez de la chance de ne pas avoir vu votre voiture partir à la fourrière, car c’est ce qui arrive dans de tels cas », a commenté l’un d’eux.

« Lorsqu’il y a des règles, il faut les respecter, a affirmé un autre. On dirait que vous ne comprenez pas le montant de l’amende mais mettez-vous à la place de la personne qui essaie de rentrer chez elle mais qui ne peut pas, à cause de vous. »

Si certains trouvent le prix de l'amende trop élevé, d'autres estiment qu'elle est méritée et que les sanctions auraient pu être pires. Et vous, trouvez-vous cette amende justifiée ?