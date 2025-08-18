« Tout était en sang » : une reine de beauté meurt écrasée par un élan sous les yeux de son mari

Par ·

Ksenia Alexandrova lors de l'élection Miss Univers

Début août, une ancienne reine de beauté russe de 30 ans est morte dans un accident de la route impliquant un élan.

Ksenia Alexandrova, première dauphine de Miss Russie 2017, ancienne candidate à Miss Univers, est morte ce mardi 12 août des suites d’un terrible accident de la route. Elle était âgée de 30 ans et venait d’épouser son compagnon.

La jeune femme, reconvertie en psychologue, a subi de graves blessures après avoir percuté un animal sauvage sur une autoroute.

Crédit Photo : Ksenia Alexandrova / Instagram

Les faits se sont déroulés le 5 août dernier. Le mannequin et son époux rentraient de Rjev, en Russie, lorsqu’un élan est soudainement apparu devant eux.

« Il n’y a pas de clôture pour protéger les animaux sauvages. Un élan a surgi de nulle part et s’est jeté sur la voiture. Entre le moment où il a surgi et le choc, une fraction de seconde s’est écoulée. Je n’ai pas eu le temps de faire quoi ce soit », a indiqué son mari à RIA Novosti.

Un élan traverse le pare-brise et s’écrase sur la Miss

Le ruminant a alors traversé le pare-brise de la voiture - une Porsche Panamera - avant de frapper l’ex-reine de beauté au niveau de la tête. Celle-ci se trouvait sur le siège passager et portait sa ceinture de sécurité.

« Elle était inconsciente, la tête brisée, tout était en sang », se souvient son petit ami, qui était au volant.

Un élan qui traverse la routeCrédit Photo : iStock

Contre toute attente, les airbags ne se sont pas déployés. Autre détail : le couple roulait lentement avant que l’accident ne survienne.

Prise en charge par les secours, la mannequin a été hospitalisée en soins intensifs avant d’être transférée à Moscou, où elle a brièvement repris connaissance.

Sur place, les médecins ont diagnostiqué une méningite, puis une maladie inflammatoire cérébrale et une septicémie. Ksenia Alexandrova s’est éteinte le 12 août dernier après avoir été victime d’un arrêt cardiaque.

Crédit Photo : Ksenia Alexandrova / Instagram

À la suite de sa disparition brutale, son conjoint a fait part de son intention de lancer une pétition pour l’installation de filets de protection sur cette partie de l’autoroute.

« Des personnes meurent constamment à cause de collisions… J’espère sincèrement que la mort de Ksenia ne sera pas vaine et que cette barbarie sera stoppée d’une manière ou d’une autre », a-t-il déclaré.

De son côté, l’agence de mannequins de la victime et le comité de Miss Russie lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

« Elle réunissait les plus précieuses qualités humaines : gentillesse, empathie et réactivité (…) », peut-on lire.

Source : Le Parisien
Suivez nous sur Google News
REJOINDRE LA CONVERSATION

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Captures d'écran TikTok
« Je ne fais plus confiance à ce fils de ... » : elle rate son vol et rejette la faute sur ChatGPT
Captures d'écran TikTok
Une femme découvre qu'elle est atteinte d'un cancer grâce à... ChatGPT
Captures d'écran TikTok
Elle quitte son compagnon pour se fiancer avec... ChatGPT
Captures d'écran TikTok
Elle demande le divorce après être tombée amoureuse de ChatGPT
Captures d'écran TikTok
ChatGPT lui assure que son mari la trompe, elle demande le divorce après 12 ans de mariage