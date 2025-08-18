Début août, une ancienne reine de beauté russe de 30 ans est morte dans un accident de la route impliquant un élan.

Ksenia Alexandrova, première dauphine de Miss Russie 2017, ancienne candidate à Miss Univers, est morte ce mardi 12 août des suites d’un terrible accident de la route. Elle était âgée de 30 ans et venait d’épouser son compagnon.

La jeune femme, reconvertie en psychologue, a subi de graves blessures après avoir percuté un animal sauvage sur une autoroute.

Crédit Photo : Ksenia Alexandrova / Instagram

Les faits se sont déroulés le 5 août dernier. Le mannequin et son époux rentraient de Rjev, en Russie, lorsqu’un élan est soudainement apparu devant eux.

« Il n’y a pas de clôture pour protéger les animaux sauvages. Un élan a surgi de nulle part et s’est jeté sur la voiture. Entre le moment où il a surgi et le choc, une fraction de seconde s’est écoulée. Je n’ai pas eu le temps de faire quoi ce soit », a indiqué son mari à RIA Novosti.

Un élan traverse le pare-brise et s’écrase sur la Miss

Le ruminant a alors traversé le pare-brise de la voiture - une Porsche Panamera - avant de frapper l’ex-reine de beauté au niveau de la tête. Celle-ci se trouvait sur le siège passager et portait sa ceinture de sécurité.

« Elle était inconsciente, la tête brisée, tout était en sang », se souvient son petit ami, qui était au volant.

Crédit Photo : iStock

Contre toute attente, les airbags ne se sont pas déployés. Autre détail : le couple roulait lentement avant que l’accident ne survienne.

Prise en charge par les secours, la mannequin a été hospitalisée en soins intensifs avant d’être transférée à Moscou, où elle a brièvement repris connaissance.

Sur place, les médecins ont diagnostiqué une méningite, puis une maladie inflammatoire cérébrale et une septicémie. Ksenia Alexandrova s’est éteinte le 12 août dernier après avoir été victime d’un arrêt cardiaque.

Crédit Photo : Ksenia Alexandrova / Instagram

À la suite de sa disparition brutale, son conjoint a fait part de son intention de lancer une pétition pour l’installation de filets de protection sur cette partie de l’autoroute.

« Des personnes meurent constamment à cause de collisions… J’espère sincèrement que la mort de Ksenia ne sera pas vaine et que cette barbarie sera stoppée d’une manière ou d’une autre », a-t-il déclaré.

De son côté, l’agence de mannequins de la victime et le comité de Miss Russie lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.