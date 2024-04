En pénurie en France, ce métier rapporte pourtant 3125 euros dès les premières années

Métier en vogue depuis plusieurs années, il est de plus en plus recherché par les entreprises, sauf que le nombre de candidats potentiels n’est pas aussi conséquent qu’on le pensait.

Vous avez sûrement quelqu’un dans votre entourage qui a eu le nez creux en devenant… développeur informatique. En pleine effervescence, ce métier a le mérite d’assurer un emploi en CDI pour un joli salaire de base. Chaque année, ce métier du digital enregistre une croissance de 20%.

Du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, ce sont pas moins de 166 300 offres d’emploi à la recherche de développeurs informatiques qui ont été publiées sur les différentes plateformes de recrutement, si on en croit les instituts Randstad et Golden Bees. Parmi ces offres, 127 119 offres proposaient un CDI, tandis que 10 000 concernaient de l’alternance et 6 975 concernaient des stages.

Crédit photo : iStock

Non seulement, la profession garantit une place en CDI dans une entreprise, mais il jouit également d’une rémunération plus que correcte. Les premières années, il est possible de commencer sa carrière avec un salaire minimum de 3125 euros brut mensuels.

La part du marché invisible

Cependant, la démocratisation de ce métier et l’évolution du marché du travail ont permis à de nombreux développeurs informatiques de tenter l’aventure de l’auto-entreprenariat. Premièrement, les opportunités de CDI (environ 50 000) se regroupent dans les grandes métropoles comme le bassin parisien, la région lyonnaise et la région toulousaine.

Par ailleurs, une part non négligeable des offres, à hauteur de 16% environ, ne sont pas forcément publiées sur des sites mais sont généralement plus confidentielles. Ce pourcentage concerne les opportunités qui passent par le bouche-à-oreille, les candidatures spontanées et les cooptations.

Crédit photo : iStock

C’est ce qu’on appelle le poids du marché invisible. Un marché qui prend de plus en plus d’ampleur chaque année. En 2020, le marché invisible de l’emploi représentait 41% des opportunités professionnelles. Aujourd’hui, ce pourcentage est passé à 53%.

Ainsi, les offres d’emploi de développeurs informatiques sont toujours légions mais les candidats se bousculent moins au portillon, trouvant leur compte de façon plus autonome ou plus directe sans passer par les sites d’annonces.