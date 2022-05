En plein cours, une étudiante en médecine a appris qu'elle souffrait d'un cancer grâce à son professeur

Au Brésil, une étudiante en médecine a découvert qu’elle souffrait d’un cancer en plein cours. Aujourd’hui, la jeune femme est complément rétablie.

Gabriella Barboza était étudiante en troisième année de médecine lorsque son univers a basculé. La Brésilienne originaire de São Paulo a découvert qu’elle souffrait d’un cancer en plein cours.

Crédit Photo : gabriellabarboza / Instagram

« Mon monde s’est effondré »

Ce jour-là, son professeur lui a demandé de servir de cobaye pour un cours sur la détection des tumeurs du cou et de la tête. Très vite, le médecin a remarqué que son élève présentait des signes inquiétants avant de l’encourager à consulter un spécialiste.

Crédit Photo : Istock

Chez le praticien, Gabriella a appris qu’elle avait un carcinome papillaire de la thyroïde, la forme la plus fréquente des cancers de lathyroïde. Ce diagnostic a été un véritable choc pour la jeune femme.

«Quand je l’ai découvert, mon monde s’est effondré», avait-t-elle confié à l’époque au site d’information The New York Post . «Je n'arrêtais pas de me dire : «Je suis trop jeune pour affronter ça».J'ai beaucoup pleuré et je ne voulais pas y croire».

Crédit Photo :gabriellabarboza / Instagram

Un traitement efficace

Malheureusement, le cancer de Gabrielle s’est propagé vers d’autres parties du corps, dont l’œsophage. Cette dernière a subi une opération visant à retirer la thyroïde. Elle a également suivi un traitement complémentaire à l’iode radioactif. Aujourd’hui, elle est complètement guérie.

Crédit Photo : gabriellabarboza / Instagram

Sans surprise, elle est reconnaissante d’être allée en cours le jour de la leçon sur la détection du cancer du cou : «Si je n’avais pas découvert ma maladie à ce moment-là, mon diagnostic aurait peut-être pris plus de temps et cela aurait pu être plus grave».

Une chose est sûre : cette expérience a conforté son choix de devenir médecin : «J'ai toujours voulu être médecin pour prendre soin des autres et soigner les gens, quelle que soit la spécialité», a-t-elle déclaré.

Crédit Photo : gabriellabarboza / Instagram