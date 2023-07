Qu'est-ce que le boat jumping challenge, ce nouveau défi dangereux de TikTok qui a déjà fait plusieurs victimes ?

Vous le savez, la plateforme TikTok invite les jeunes internautes à relever des défis toujours plus insensés et parfois même dangereux. Après le challenge de la cicatrice, le Labello Challenge ou encore le défi qui imite le jeu du foulard, c’est le boat jumping challenge qui a le vent en poupe ces dernières semaines. En quoi consiste-t-il ? Quels sont les dangers liés à cette activité ? Nous vous expliquons tout cela en détail dans cet article.

Crédit photo : iStock

Un nouveau challenge TikTok qui s’est invité sur les plages des côtes américaines

Ce challenge TikTok, si dangereux soit-il, risque d’être relevé par des internautes inconscients tout au long de l’été. Car c’est sur les plages qu’il s’invite et notamment sur les côtes américaines. Dans certains États, les autorités ont d’ores et déjà tiré la sonnette d’alarme. En effet, ce défi a déjà fait plusieurs victimes et malheureusement, ce n’est probablement pas fini.

En France, les plages risquent aussi de devenir le terrain de jeu des TikTokeurs prêts à tout pour expérimenter de nouveaux challenges et faire le buzz sur la toile.

Plusieurs décès ont déjà été recensés

Aux États-Unis, cela fait déjà plusieurs mois que les jeunes s’adonnent à ce fameux challenge TikTok. Le problème, c’est que le boat jumping présente de gros risques. En effet, cette pratique consiste à sauter d’un bateau lancé à pleine vitesse. Une fois en l’air, les hommes et femmes doivent tenter d’accomplir des figures acrobatiques. Lorsqu’ils réussissent, les challengers récoltent des milliers de likes, mais lorsqu’ils retombent mal, ils peuvent s'occasionner de graves blessures.



Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les adolescents ne sont pas les seuls à expérimenter des challenges TikTok. En Alabama, quatre personnes sont décédées des suites de leurs blessures et parmi eux, un père de famille qui a tenté de relever ce défi insensé en présence de sa femme et ses enfants.

Un défi qui présente des risques de blessures graves, voire mortelles

Si ce défi s’avère aussi dangereux, c’est parce qu’il combine la vitesse au choc d’une chute. En effet, lorsque la personne retombe après avoir tenté des acrobaties, la vitesse décuple l’impact. Ainsi, les risques de traumatismes crâniens ou de nuques brisées sont grands. Et même si les blessures ne sont pas mortelles, la noyade devient quasi automatique après un malaise.



Au vu du danger lié à cette activité, on peut se demander ce qui motive les utilisateurs de la plateforme TikTok. En réalité, ces acrobates improvisés sont filmés. Et le fait de se savoir observés décuple leur témérité, augmentant ainsi les risques d’accidents. En effet, s’ils réussissent ce challenge, les TikTokeurs verront leur vidéo relayée en masse sur la toile. Et ce sentiment de gloire semble leur apporter une grande satisfaction.



Quoi qu’il en soit, si vous entendez quelqu’un dans votre entourage parler de ce défi, ne tardez pas à l’en dissuader. En attendant, espérons que le boat jumping challenge ne s’invite pas sur nos plages cet été. Mieux vaut tenter ce type d’acrobatie depuis un plongeoir ou sur un trampoline.