« J'étais sous adrénaline » : enceinte de 9 mois, cette pompière aide les victimes d'un accident de voiture avant d'accoucher

Aux États-Unis, une pompière enceinte a aidé les victimes d’un accident de voiture alors qu’elle n’était pas en service. Enceinte de 9 mois, le travail s’est déclenché pendant l’accident et elle a accouché quelques heures plus tard.

Megan Warfield est une femme âgée de 30 ans qui est pompière. Enceinte de 9 mois, elle n’était plus en service quand elle a été témoin d’un accident de voiture le 3 octobre dernier.

Présente sur les lieux de l’accident, Megan n’a pas hésité à sortir de son véhicule pour apporter son aide aux blessés.

Crédit photo : Bowleys Quarters Volunteer Fire Rescue & Marine

Une femme était grièvement blessée et coincée sur une voiture qui s’était renversée. Toujours vivante, elle arrivait à parler mais ne pouvait pas sortir, bloquée sous le véhicule. Face à cette scène, Megan a d’abord pensé à monter dans la voiture avant d’estimer que la manœuvre était trop dangereuse pour son bébé.

Elle aide les blessés de l’accident

Megan a alors fait tout ce qu’elle a pu pour stabiliser la femme en attendant l’arrivée des pompiers.

« Je l’ai retenue pour la maintenir en place parce que je n’étais pas sûre de ses blessures. Il était important qu’elle reste calme. C’était un événement assez traumatisant », a confié Megan.

Crédit photo : Bowleys Quarters Volunteer Fire Rescue & Marine

Tandis qu’elle s’occupait de la femme blessée, Megan a commencé à ressentir des contractions douloureuses, qui se rapprochaient de plus en plus et devenaient de plus en plus intenses.

« Je ne sais pas comment j’ai fait ce que j’ai fait car les crampes étaient si fortes. Je pense que j’étais sous l’adrénaline », a-t-elle expliqué.

Finalement, les pompiers sont arrivés et ont extrait la femme coincée sous la voiture. Au total, six personnes ont été transportées à l’hôpital, toutes en vie.

Elle accouche quelques heures plus tard

Les personnes victimes de l’accident n’ont pas été les seules à être transportées à l’hôpital puisque ce fut également le cas de Megan. Si la jeune pompière n’était pas blessée, son travail avait commencé durant l’accident et elle devait se rendre à la maternité. Une fois à l’hôpital, Megan a appris que son bébé était positionné à l’horizontale dans son utérus, et non la tête en bas. Cette position peut entraîner des complications à la naissance et une césarienne en urgence. Heureusement, tout s’est finalement bien déroulé pour Megan qui a accouché quelques heures après l’accident.

La pompière a donné naissance à une petite fille, et la maman et le bébé sont en très bonne santé. Megan a reçu les félicitations de la ville et de la brigade de sapeurs-pompiers. Passionnée par son activité, la jeune femme a affirmé qu’elle était prête à reprendre ses fonctions dès la fin de son congé maternité.