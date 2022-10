Cette étudiante américaine a appris sa grossesse 15 minutes seulement avant d'accoucher !

La jeune maman que vous allez découvrir dans cet article n'avait aucune idée qu'elle était enceinte jusqu'à ce qu'elle voie une paire de petits pieds sur une échographie quelques minutes seulement avant de donner naissance.

En effet, alors qu’elle pensait avoir de fortes crampes menstruelles, Kayla Nicole Simpson, étudiante à l'université de l'Indiana, était en réalité en train d’accoucher. Elle s'est rendue à l'hôpital dans l'espoir de se faire enlever l'appendice, mais est repartie avec un nouveau-né à la place, c'était le 7 novembre 2021.

Son bébé, né le 7 novembre, s'appelle Madi. La maman, ravie de cette arrivée malgré sa surprise immense, a expliqué après son échographie : « quinze minutes plus tard, mon bébé est entré dans ce monde. » Kayla a des milliers de followers sur TikTok, où elle a raconté l'histoire du jour où elle a accouché de manière inattendue.

L'étudiante a déclaré : « le 7 novembre vers 12h30, j'ai eu des crampes de règles vraiment légères. Et puis elles sont devenues vraiment fortes environ 30 minutes plus tard. J’ai alors appelé ma mère en pensant que mon appendice était en train d'éclater parce que je saignais beaucoup. J'avais tellement mal que je pouvais à peine parler et bouger. Mais je marchais, donc je pouvais marcher, j’avais juste très mal. »

La famille s'est rendue à l'hôpital, où Kayla a été examinée. Le médecin a ordonné à Kayla de passer une échographie, pensant qu'elle pouvait avoir un kyste. Cependant, il ne pensait pas que son appendice était en train d'éclater. Les choses ont pris une tournure bizarre à partir de là, comme a confié Kayla sur ses réseaux sociaux : « l’instant d'après, je hurlais de douleur et on voyait comme des petits pieds sur l'échographie et je me suis mise à hurler si fort. »

Un accouchement très rapide

Quelques instants plus tard, le médecin est entré dans la chambre et a dit à Kayla qu'elle était dilatée à 10 cm. La jeune femme a ensuite été emmenée d'urgence à la salle de travail, où elle a donné naissance à bébé Madi seulement 15 minutes plus tard. Elle a dit qu'elle n'avait ressenti aucune douleur avant l'accouchement, ayant même travaillé la veille pendant 12 heures. L'étudiante n'a ressenti des contractions pour l'avertir de la naissance qu'environ une heure avant de mettre son bébé au monde.

Selon toute vraisemblance, Kayla semble avoir été victime de ce que l’on appelle une « grossesse cryptique ». Aussi connue sous le nom de « grossesse furtive », il s’agit d’une grossesse découverte au-delà de la vingtième semaine. Selon la National Library of Medicine, ce phénomène très rare touche une future maman sur 2500.

Peut-être plus surprenant encore, Kayla a expliqué qu'elle n'avait aucune bosse et ses règles régulières tout au long de sa grossesse, et que rien ne laissait présager qu'elle était enceinte. Aujourd’hui, près d'un an après cet événement particulièrement bouleversant, le bébé et sa maman sont maintenant tous deux en bonne santé et heureux. « Je l’aime autant que si je l’avais attendue pendant neuf mois » a-t-elle dit.