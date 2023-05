Cette mère de famille détient un record très impressionnant

Aux États-Unis, une femme a donné naissance à cinq paires de jumeaux, dont trois pour d’autres familles, en l’espace de huit ans.

Crédit Photo : Jennifer Waters

C’est en 2008 que Jennifer Waters a donné naissance à sa première paire de jumeaux monozygotes : deux petits garçons prénommés Jackson et Joel. À l’époque, la mère de famille originaire de l’Iowa (États-Unis) avait accouché par voie basse.

Alors que ses fils étaient âgés de deux ans, la jeune femme est tombée enceinte d’une nouvelle paire de jumeaux. À l’instar de la précédente, sa grossesse gémellaire s’est très bien passée.

«Je suis restée très active parce que j'avais déjà des enfants en bas âge. Je travaillais comme technicienne juridique et les garçons étaient à la crèche», a indiqué Jennifer Waters dans les colonnes du magazine Insider.

Crédit Photo : Jennifer Waters

Les petites Julianne et Jocelyn sont, elles aussi, nées par voie naturelle : «Il s’agissait de fausses jumelles. Il est très rare d’avoir deux paires de jumeaux, surtout lorsque les bébés sont conçus naturellement», a expliqué la mère de quatre enfants.

Avant d’ajouter : «C'était difficile d'avoir quatre enfants de moins de trois ans, même si nous avons reçu beaucoup d'aide de la part des grands-parents qui vivaient à proximité».

10 enfants en l’espace de huit ans

Quelque temps après son deuxième accouchement, Jennifer a souhaité devenir mère porteuse pour aider d’autres familles à avoir des enfants. Cette dernière a permis à deux couples de devenir parents de… jumeaux.

En effet, l’Américaine a accouché de trois nouvelles paires de jumeaux : «J’ai adoré pouvoir offrir des enfants à deux couples ayant des problèmes de fertilité(…) Nous avons eu beaucoup d'affinités. Je savais que je voulais les aider à fonder une famille».

Crédit Photo : Jennifer Waters

Dax et Ivy sont nés en décembre 2013 : « J'ai eu recours à une césarienne pour eux. Je n'oublierai jamais le regard de Mike et Megan lorsqu'ils ont tenu leurs bébés pour la première fois. Je me suis sentie privilégiée de leur apporter une telle joie», a confié la mère porteuse.

De leur côté, Reece et Quinton ont pointé le bout de leur nez en février 2015. Enfin, les faux jumeaux Gage et Violet sont nés en octobre 2016. Au total, Jennifer a donné naissance à dix enfants en l’espace de huit ans.

Comme le précise Insider, elle est restée en contact avec les deux familles : «Je suis photographe amateur et nous nous sommes retrouvés pour une séance photo en janvier. Tout le monde s'est bien entendu. C'était très mignon parce que Dax et Ivy, Reece et Quinton, et Gage et Violet m'ont fait des petites cartes pour me remercier».

Crédit Photo : Jennifer Waters