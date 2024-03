Êtes-vous au-dessus ou en dessous ? Voici quel pourrait être le salaire moyen en France en 2024 selon l'INSEE

Avec les fluctuations économiques et les évolutions de différents secteurs d’activité, le niveau des salaires est toujours l’un des éléments vulnérables. Quelle sera la donnée pour cette année 2024 ?

Déjà un trimestre passé et l’année 2024 affiche une tendance salariale qui pourrait perdurer. Afin d’y voir plus clair, l’institut national de la statistique et des études économiques (Insee) propose un calcul pour déterminer le salaire moyen en France.

Pour ce calcul, il faut diviser la masse salariale totale par le nombre total de salariés en activité en France. La moyenne est ensuite ajustée pour représenter un salaire équivalent temps plein (EQTP). Ainsi, on tient compte du nombre moyen d’heures travaillées par semaine, par un salarié, comparé à la moyenne des heures hebdomadaires de tous les salariés.

Cette méthode permet alors de calculer un salaire moyen EQTP, adapté à la réalité du marché du travail où de nombreux employés travaillent à temps partiel. Selon les derniers chiffres de l’Insee pour 2022, les salariés du secteur privé touchaient en moyen 3466 euros bruts par mois, soit 2630 euros nets. Pour les salariés du secteur public, fonctionnaires ou non, la moyenne s’élève à 2430 euros nets par mois.

Quelles prévisions pour 2024 ?

En 2024, le Smic, qui est un baromètre crucial pour de nombreux salariés, s’élève à 1 766,92 euros brut mensuels, soit 1 398,69 euros nets pour un contrat de 35 heures par semaine.

En 2023, les salariés touchant le Smic représentaient 17,3% des salariés. Dans cette dynamique, les entreprises s’efforcent d’ajuster leurs rémunérations, tablant sur des enveloppes d’augmentation de +3 à +4%. Des augmentations entraînées par l’inflation, prévue à 2,6% pour 2024.

Le gouvernement, dans sa volonté de “désmicardiser la France” veut encourager les entreprises à un meilleur ajustement des grilles salariales. Ainsi, selon la Direction statistique du ministère des Solidarité (Drees), un revenu minimum de 1760 euros serait nécessaire pour vivre décemment en France.