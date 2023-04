EuroMillions : en jouant ces numéros, vous avez plus de chances de gagner selon les statistiques

Les jeux d’argent sont souvent une affaire de probabilités et l’EuroMillions n’échappe pas à cette logique mathématique. En effet, il existe des numéros qui sortent plus souvent et, donc, vous donnent de meilleures chances de gagner.

Chaque semaine, c’est un peu la même rengaine ! Vous vous rendez dans votre bureau de tabac, vous prenez votre grille, ou plusieurs pour les plus forcenés, et vous cochez vos numéros en espérant qu’ils vous rapportent une bonne fortune.

Nombreux sont les joueurs pleins d’espoir qui tentent leur chance à l’EuroMillions, qui est tiré deux fois par semaine, le mardi et le vendredi. Lancée en 2004, cette loterie transnationale qui regroupe douze pays européens propose des gains assez conséquents qui font des heureux gagnants, comme l’indique son nom, des nouveaux millionnaires.

Et millionnaire, qui n’a jamais rêvé de l’être ? Entre celui ou celle qui y joue à chaque tirage et celui ou celle qui remplit occasionnellement une grille, il n’y a aucune différence. Vous pouvez gagner dès le premier essai ou seulement au bout de dix ans d’essai.

L’EuroMillions, une simple affaire de probabilités ?

Forcément, qui dit gros gains, dit également que les chances sont assez minces ! Mais si on vous dit qu’il ne s’agit finalement pas de chance mais de… mathématiques ! Et si on en croit la Française des Jeux, certains numéros sont tirés bien plus souvent que d’autres lors des différents tirages de l'EuroMillions.

En effet, récemment, la FDJ a publié un rapport avec ses dernières statistiques, dont celles des numéros les plus souvent tirés. Parmi eux, on y trouve les numéros 21, 38, 19, 42 et 12. Les étoiles qui reviennent le plus régulièrement seraient celles du 3 et du 6. Enfin, les numéros qui sont le moins souvent tirés, et qui sont à éviter, sont le 8, 31, 4, 18 et 22.

Deux autres phénomènes intéressants ont été relevés par la FDJ : les collantes et les répétitions. Les collantes correspondent à deux numéros qui se suivent, comme le 11 et le 12 par exemple, et sont concernés par plus d’un tirage sur deux. Les répétitions concernent les chiffres qui se répètent deux fois en sautant un tirage.

Enfin, selon la FDJ, la totalité des chiffres tirés dépasse rarement la somme de 177, une chose intéressante à avoir en tête au moment de cocher vos numéros.