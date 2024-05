EuroMillions : un Français remporte un jackpot de plus de 166 millions d'euros !

Pour le tirage de l’EuroMillions du mardi 30 avril, la Française des jeux (FDJ) a annoncé le gain d’un jackpot incroyable de plus de 166 millions d’euros. Un vainqueur français qui n’a plus qu’à se déclarer !

Qui est l’heureux vainqueur du dernier EuroMillions ?! C’est la question que tout le monde se pose après cette annonce incroyable de la Française des Jeux (FDJ). Pour le tirage du mardi 30 avril, un jackpot de 166 790 050 euros a été remporté par un joueur français.

Si elle n’a pas donné la région dans laquelle le ticket gagnant a été joué, elle a souligné la perfection de sa grille. Le joueur vainqueur a eu tout bon en cochant les numéros 13, 22, 24, 33 et 47, et en cochant les deux étoiles 5 et 1 !

Crédit photo : Miguel Medina / AFP

60 jours pour se déclarer

Huit autres joueurs, dont un Français, avaient également coché les bons numéros mais ils n’avaient coché qu’une seule étoile. Ils se contenteront tout de même d’une belle somme de 114 649 euros chacun. Enfin, treize autres personnes, dont trois en France, ont coché les cinq bons numéros mais sans étoile gagnante. Ces derniers toucheront 15 489 euros chacun.

De son côté, le grand vainqueur dispose de 60 jours pour se déclarer et récupérer son jackpot, au risque de voir la somme remise en jeu lors d’un futur tirage. Pour rappel, le record de gains à l’EuroMillions s’élève à 230 millions d’euros, remportés par un Britannique en 2022.