Il mise 2 euros sur un pari hippique et remporte le gain le plus élevé jamais empoché dans le Finistère

Dans le Finistère, un homme a terminé l’année 2022 en beauté puisqu’il a remporté 310 860 euros en misant seulement 2 euros sur un pari hippique.

En Bretagne, le bar du Central de Cléder a reçu un client très chanceux en cette fin d’année 2022. Ce samedi 31 décembre, un homme a misé 2 euros sur un pari hippique au Quinté +.

Pour gagner, il devait désigner les cinq premiers chevaux qui arriveraient à franchir la ligne d’arrivée, et déterminer l’ordre exact des gagnants.

Crédit photo : iStock

En précisant la bonne combinaison, l’homme a remporté 310 860 euros, en misant seulement 2 euros.

Il remporte plus de 300 000 euros

Avec cette somme, le parieur devient le deuxième gagnant de l’année 2022 dans le Finistère parmi les paris sportifs et hippiques. Son gain est le plus élevé jamais remporté dans le département. En 2021, 272 924 euros et 164 578 euros ont été gagnés dans le Morbihan.

Crédit photo : iStock

« Le joueur devient donc un grand gagnant PMU, puisqu’il a gagné une somme supérieure à 100 000 euros. Dans le département du Finistère, c’est le deuxième grand gagnant en 2022 et le gain le plus élevé remporté dans ce département. En 2022, il y a eu six grands gagnants en Bretagne, contre deux en 2021 : deux en Ille-et-Vilaine, deux dans le Finistère et deux autres dans le Morbihan », a précisé PMU France.

Avec seulement 2 euros en poche, le parieur a eu une belle surprise qui lui a permis de terminer l’année en beauté.