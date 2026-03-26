Fousseynou Cissé, l'homme qui a sauvé 6 personnes d'un incendie à Paris, a été naturalisé français

En juillet 2025, Fousseynou Cissé a risqué sa vie pour sauver celle d’une famille prise au piège dans un incendie dans un appartement parisien. Ce mardi, il a reçu la naturalisation française.

Souvenez-vous : le 4 juillet 2025, une vidéo spectaculaire prise à Paris a fait le tour du monde. Un homme a sauvé six personnes d’un incendie qui s’était déclenché dans un immeuble situé dans le 18ème arrondissement de la capitale. Une famille composée de deux bébés, deux enfants et deux femmes se trouvait à l’intérieur, piégée par les flammes.

En rentrant du travail, Fousseynou Cissé, 39 ans, a senti une odeur de fumée. En ouvrant ses volets, il a vu que l’immeuble voisin était en feu. Il a enjambé la fenêtre et s’est trouvé en équilibre sur une corniche, à une dizaine de mètres au-dessus du vide. À bout de bras, les jambes écartées entre les deux façades, il a fait sortir toute la famille par la fenêtre pour la mettre en sécurité.

Il obtient la naturalisation française

Fousseynou Cissé a été qualifié de héros et a reçu de nombreuses récompenses. Anne Hidalgo lui a remis la médaille du Grand Vermeil et a salué “son acte héroïque incroyable, son courage et son sang-froid”. Il a également été invité aux festivités du 14 juillet a été salué chaleureusement par Emmanuel Macron.

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En plus de cela, Fousseynou Cissé a reçu une récompense encore plus précieuse. Sénégalais de naissance, il a été naturalisé français au Panthéon ce mardi 24 mars. Une consécration pour lui puisqu’il peut être difficile et fastidieux d’obtenir la nationalité française, comme l’ont vécu ces deux francophones qui ne l’ont pas eu sous prétexte qu'ils ne maîtrisaient pas bien la langue.

La suite après cette vidéo “Cette cérémonie est organisée pour fêter dans la joie et avec fierté votre entrée dans la communauté nationale”, a indiqué le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, selon des propos rapportés par France Bleu.

“Je suis content et fier”

Sous les applaudissements, Fousseynou Cissé s’est avancé vers le ministre et a reçu son dossier de naturalisation.

“Je ne l’ai pas encore ouvert, je ne sais pas ce qu’il y a à l’intérieur. C’est un grand jour pour moi de recevoir la nationalité française. Je suis content et fier de faire partie de la République. C’est le sauvetage qui a fait que c’est allé très vite”, a-t-il déclaré.

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Fousseynou Cissé va obtenir sa carte d’identité française, pourra travailler dans la fonction publique et voter. Inscrit automatiquement sur les listes électorales quelques jours plus tôt, il a déjà pu voter lors des deux tours des élections municipales.

“C’est un énorme plaisir, il a l’esprit français. J’espère qu’il aura plus d’opportunités, qu’il aura des projets et peut-être même qu’il sera maire un jour ! Tout est possible”, a confié son cousin, fou de joie.

Une belle consécration pour ce héros parisien.