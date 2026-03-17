L'appartement de Claude François est en vente pour 1,6 million d'euros

Cinq mois après avoir été vendu, l’appartement où vivait Claude François est à nouveau en vente. Avec ses nombreux atouts, il est proposé au prix de 1,6 million d’euros.

À Paris, un appartement pas comme les autres est actuellement disponible à la vente. Situé dans le 16ème arrondissement, au 46 boulevard Exelmans, il s’agit du dernier appartement où a vécu Claude François.

Crédit photo : Architecture de Collection

Ce logement de plus de 77 m2 est vendu au prix de 1 690 000 euros. Il a été récemment acheté mais cinq mois après la vente, il est de nouveau sur le marché de l’immobilier après avoir été entièrement rénové. Certains logements habités par des stars ou vus dans des films peuvent être très prisés. Mais dans certains cas, ils peuvent avoir du mal à trouver des acheteurs, comme la villa luxueuse de Johnny Hallyday ou encore la célèbre maison de "Breaking Bad", mise en vente avec une ristourne de 90%.

“L’appartement maudit”

C'est également le cas de cet appartement. S'il ne trouve pas de propriétaire sur la durée, c’est en partie à cause de sa réputation. Selon Le Figaro, il est surnommé “l’appartement maudit” puisque c’est dans ce logement que Claude François a trouvé la mort en s’électrocutant dans sa baignoire en 1987. En plus de cela, avant lui, l’épouse d’un ancien propriétaire s’est suicidée dans ce logement.

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Crédit photo : Architecture de Collection

Le mari, touché par la mort de sa femme, avait vendu le logement à Claude François. Sur la façade de l’immeuble, on trouve une plaque gravée en hommage au chanteur. Si de sombres histoires ont eu lieu dans ce logement, la famille qui y a vécu depuis les années 1990 jusqu’à maintenant s’y sentait très bien.

Un logement grand et lumineux

Malgré sa réputation, cet appartement a de beaux atouts. Il offre une belle vue sur la Tour Eiffel et le Sacré-Coeur, a plusieurs balcons ainsi qu’un toit-terrasse privatif de 62 m2 sans vis-à-vis. Très lumineux, il s’agit d’un appartement traversant exposé est-ouest, avec un grand séjour de 46 m2.

“L’orientation idéale et la belle hauteur sous plafond de 2,70 mètres confèrent à ces espaces un ensoleillement généreux tout au long de la journée. L’appartement se situe au sommet d’un immeuble à l’architecture moderne et sobre, identifiable par ses fenêtres verticales et une colonnade minimaliste. En façade, cet immeuble est conçu selon une trame géométrique régulière avec des fenêtres en bandeaux”, indique Architecture de Collection, chargé de la vente.

Crédit photo : Architecture de Collection

Enfin, l’appartement a une climatisation réversible et un DPE B, ce qui indique qu’il consomme très peu d’énergie. En définitive, il a tout pour plaire. Reste encore à avoir les moyens pour se l'offrir.