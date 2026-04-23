Un logement de 6 m2... pour 438 euros par mois à Paris, cette annonce (et ses conditions) font scandale

Il y a quelques jours, une agence immobilière parisienne a publié une offre indécente. Le logement, d’une superficie de 6 m2, était proposé au prix de 438 euros par mois.

Quand on cherche un logement à louer, certains critères sont essentiels, et l’un des plus importants reste le prix. Récemment, une annonce postée par une agence immobilière est devenue virale pour cette raison.

Crédit photo : @le_Parisien / X

En effet, l’annonce a proposé un logement de 6 m2 au prix de 438 euros par mois, à Paris. Comme l’on peut s’y attendre, cette annonce indécente est rapidement devenue virale et comporte de nombreux problèmes. Elle rappelle cette offre similaire qui proposait une studette de 4,8 m2 vendue au prix de 60 000 euros à Paris.

Une annonce illégale

Proposer ce logement à la location est illégal pour plusieurs raisons. En effet, un appartement qui a pour vocation d’être loué doit avoir une surface minimum de 9 m2 et d’une hauteur sous plafond d’au moins 2,20 mètres, ou avoir un volume habitable d’au moins 20 m2.

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“Non, vous ne rêvez pas : c’est illégal. Et pourtant proposé à la location. Abus insupportable. Rien ne va : un logement d’une superficie indécente, loué deux fois au-dessus de l’encadrement des loyers”, a réagi Ian Brossat, sénateur, sur X.

Non éligible aux APL

Si cette annonce est illégale, elle est similaire à cette autre offre qui proposait un appartement de 10 m2 pour 601 euros, et qui avait attiré plus de 700 candidats en une semaine.

En plus de cela, l’annonce postée par l’agence parisienne précisait : “Bail code civil, non éligible aux APL”. Pourtant, le bail code civil est réservé à des usages spécifiques comme la location d’un garage, d’un parking ou d’un bureau. Dans le cadre d’une résidence principale, comme c’est le cas sur cette offre, le logement doit être éligible aux APL. Enfin, le dépôt de garantie était fixé à 876 euros, soit deux mois de loyer, alors que la loi plafonne à un mois dans le cadre d’un bail classique.

Suite aux diverses protestations sur les réseaux sociaux, l’agence immobilière a finalement retiré l’annonce.