Une famille découvre un serpent « extrêmement venimeux » caché dans une boîte à pizza tout juste livrée

Captures d'écran montrant le serpent

En début de semaine, une famille australienne a découvert que sa pizza commandée en livraison était accompagnée d’un supplément aussi inattendu que dangereux.

Les faits se sont déroulés dans la station balnéaire de Sunshine Coast, sur la côte est de l’Australie, rapporte People.

Ce jour-là, une famille a commandé une pizza en livraison. Une fois le repas terminé, celle-ci a stocké la boîte en carton dans sa cuisine en attendant de la jeter à la poubelle, mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu.

Entre-temps, un serpent très venimeux a réussi à s’introduire dans l’habitation. Le reptile s’est ensuite glissé dans la boîte à pizza, sous le regard stupéfait d’un membre de la maisonnée.

Face à cette situation, les propriétaires des lieux ont fait appel à Snake Catcher Dan, un service agrée de capture de serpents.

Un serpent dont la morsure entraîne des symptômes impressionnants

Dépêché sur place, Daniel Busstra a identifié l’animal rampant : un serpent noir à ventre rouge (aussi appelé serpent noir à collier rouge ou serpent à collier rouge).

Cette espèce venimeuse endémique d’Australie est responsable d’un certain nombre de morsures chaque année, explique l’Australian Museum.

Toujours selon le musée, le venin de ce serpent peur provoquer des symptômes très désagréables, comme « des saignements, des nausées, des maux de tête, des douleurs à l’estomac, de la diarrhée, de la transpiration, des douleurs et faiblesses musculaires et une urine rouge-brun ».

Serpent noir à ventre rouge Crédit Photo : iStock

Par chance, cette créature a tendance à fuir à la vue de l’homme. Néanmoins, elle est capable d’attaquer quand elle se sent en danger.

Le spécialiste a publié une vidéo de son intervention sur sa page Facebook. Sur ces images, on le voit capturer l’intrus à l’aide d’une tige, avant de le sortir sa cachette à mains nues.

« Ce n'est certainement pas le plus gros serpent, mais il est en bonne santé », commente l’expert en tenant l’animal.

Capture d'écran montrant le serpentCrédit Photo : Snake Catcher Dan / Facebook

Le chasseur de serpents admire ensuite le reptile pendant quelques instants avant de le mettre dans un sac pour l’éloigner de la maison.

Une opération réussie !

Source : People
Serpent Australie Pizza
