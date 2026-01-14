Plus de décès que de naissances en France en 2025, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale

Dans son rapport, l’Insee dévoile les derniers chiffres sur la population française. On y apprend ainsi que le nombre de décès était supérieur à celui des naissances en 2025.

L’Insee a publié son rapport sur la population française, mardi 13 janvier. On y apprend ainsi qu’il y a eu plus de décès (651 000) que de naissances (645 000) en 2025. Soit, 6 000 naissances de moins par rapport aux décès. Une grande première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Ces chiffres s’expliquent par la baisse de la natalité dans notre pays depuis 2024 où on comptait 1,61 enfant par femme en moyenne. Le nombre d’enfants par femme (l'indicateur conjoncturel de fécondité) était de 1,56 en 2025. Il s’agit du même nombre… qu’en 1918, précise l’Insee.

Une épidémie de grippe meurtrière en 2025

Crédit photo : dusanpetkovic/ iStock

En 2025, la France n’a pas été épargnée par les décès. L’Insee enregistre une hausse de 1,5 % par rapport à l’année précédente. Mais comment expliquer ces 651 000 décès ? « Cette augmentation est notamment liée à l’épidémie de grippe hivernale, qui a été particulièrement meurtrière en début d’année », complète le rapport.

Malgré tout, l’espérance de vie augmente dans notre pays. Elle est même la plus haute de l’Union européenne avec 85,9 ans pour les femmes et 80,3 ans pour les hommes. En 2024, l’espérance de vie pour les femmes dans l’UE était de 84,4 ans contre 79,2 ans pour les hommes.

Les Français vivent donc mieux et plus longtemps. Paradoxalement, la population française enregistre une hausse de 0,25 % par rapport à 2024. On compte ainsi environ 69,1 millions de Français, dont 2,3 millions dans les régions d’outre-mer. Cela s’explique sans doute car le solde migratoire est estimé à +176 000 personnes sur l’année. Enfin, le nombre de mariages continue d’augmenter. L’année dernière, 251 000 unions ont été recensées.