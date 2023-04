Guillaume Pley au cœur de la polémique : l'animateur accusé de harcèlement moral

L’animateur de 37 ans, Guillaume Pley, est depuis plusieurs jours au cœur de la polémique sur la Toile. Il serait accusé de harcèlement moral.

Depuis le 9 avril dernier, et suite à une vidéo partagée par le Youtubeur Darko, Guillaume Pley est accusé de harcèlement. La raison ? Dans cette fameuse vidéo postée sur YouTube, Pascal Soetens et l'humoriste Jean-Marc Nichanian ont accusé Guillaume Pley de ne pas “avoir été correct” avec eux. Ils ont déclaré : “Je vais le dire, je n’en ai rien à foutre (...) Il n’est pas gentil, il n’est pas correct. Il m’a promis des choses qu’il n’a jamais tenues. Je lui ai donné le nom de l’émission qu’il faisait. Moi, je balance, je n’en ai rien à foutre". Et ce n’est pas tout.

Un animateur dans la tourmente

Aymeric Bonnery, ancien candidat de Secret Story et ex-animateur sur NRJ s’est également confié sur l’animateur dans l’émission Jordan De Luxe : “C'est un type qui ne respecte pas les petites gens. C'est un enf*iré. Il arrive, le mec de la sécurité, il le snobe. Ce n'est pas un gars bien, du tout. Moi, ce sont des comportements qui m'exaspéraient".

Enfin, ce 12 avril dernier, l’ancien collaborateur de Guillaume Pley, Yannick Vinel, s’est aussi confié sur son expérience : “Ce qui est assez 'étrange', c'est que Guillaume n'a jamais dit 'T'es un sale gros', etc. Il ne me l'a pas dit directement. Mais dans ce que j'ai compris, dans ce que j'ai ressenti, c'était clairement le message. En fait, il voulait me faire mal. Il ne voulait pas me dire que je n'étais pas bon, il voulait me faire mal."

Face à ces accusations, l’animateur et fondateur du media Legend, a tenu à s’exprimer et à démentir ces allégations. Il a partagé sur Twitter une lettre de ses avocats : “Guillaume Pley ne peut laisser proférer de telles allégations contraires à son éthique et qui portent gravement atteinte à son honneur et à sa réputation. Il se réserve le droit de saisir les juridictions répressives pour faire valoir ses droits, contre tout auteur ou co-auteur des publications litigieuses et de manière générale contre toute personne relayant ou commentant ces allégations mensongères", peut-on lire.

Guillaume Pley lui-même n’a pas encore pris la parole sur le sujet. À suivre donc.