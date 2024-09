Le prénom de leur bébé est refusé par la justice car il pourrait causer du harcèlement

Ces parents ont voulu rendre hommage à leurs racines, mais le prénom choisi pourrait causer du tort à l’enfant selon la justice brésilienne.

Ce couple de Brésiliens originaire de Belo Horizonte a accueilli son premier enfant, un petit garçon, le 31 août dernier. Mais la Cour de Justice Minas Gerais a d’abord refusé aux parents d'enregistrer le prénom de leur fils à l'État Civil.

Danillo Prímola et sa femme Catarina Prímola ont choisi de l’appeler Piié en hommage au premier pharaon noir d’Égypte dont le nom s’écrivait Piyé. Sauf que pour la justice brésilienne, la prononciation du nom ressemble beaucoup trop à celle d’un pas de danse de ballet : « plié ».

Les autorités ont expliqué leur refus. Selon elles, l’enfant pourrait être, plus tard, victime de moqueries à l’école. « C'est pourquoi la sonorité et l'orthographe du nom étaient prépondérantes dans la cause du rejet », a déclaré le tribunal de Minas Gerais, « car elles sont susceptibles de causer un embarras futur à l'enfant ».

Un prénom évocateur pour les parents

Crédit photo : G1 via Daily Mail

Danillo et Catarina Prímola ont eu l’idée de ce prénom après avoir entendu la chanson thème des célébrations du carnaval 2023 alors qu’ils travaillaient sur la chorégraphie à l’école de samba Acadêmicos de Venda Nova.

« Il y avait là un mot qui parlait du pharaon noir, a expliqué le papa. Nous avons fait des recherches et nous avons découvert l'histoire de Piiê [aussi écrit Piânkhy 741-713 av J.-C, ndlr], un guerrier nubien qui a combattu et conquis l'Égypte et est devenu le premier pharaon noir ».

Crédit photo : TV Globo

Les parents ont ainsi choisi de nommer leur fils en l’honneur de Piyé car il est important pour eux de maintenir un lien avec leurs origines africaines. Malgré le refus, les parents de Piié ne souhaitent pas changer de prénom : « Le harcèlement peut être combattu en étudiant et en travaillant sur l'ignorance de la société dans son ensemble », estiment-ils.