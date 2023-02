Un Gagnant My Million a perdu son gain de 1 million d'euros car il n'a pas respecté la date limite

Ce gagnant My Million aurait pu jeter de l’argent par la fenêtre, mais ce scénario n’aura jamais lieu. La raison ? Il ne s’est pas présenté pour réclamer son gain. La somme sera prochainement remise en jeu.

« Après l'heure, c'est plus l’heure ». Cette phrase célèbre du poète et goguettier français Jules Jouy illustre à merveille l’histoire de ce gagnant My Million originaire de Guyane.

Celui qui avait eu la chance de remporter un million d’euros après avoir été tiré au sort avait jusqu'au 6 février à 23h59 pour se manifester. Le hic ? Cette personne ne s’est jamais présentée pour réclamer son gain dans les 60 jours réglementaires, rapporte le site spécialisé Tirage-Gagnant.

Un avis de recherche avait été lancé

Début février, la Française des Jeux avait lancé un avis de recherche sur les réseaux sociaux et dans les médias. Une entreprise vaine puisque le détenteur du ticket gagnant - validé le 2 décembre dernier - demeure toujours introuvable.

« Celui-ci ne s’est pas déclaré après deux mois, soit les 60 jours impartis avant la fatidique date de forclusion. Passez ce vendredi 3 février, à 23 h 59, il était trop tard pour réclamer le butin », a expliqué le portail de jeux.

Par conséquent, la somme sera récupérée par la FDJ avant d’être remise en jeu « dans le cadre de jeux ou opérations promotionnelles organisés ultérieurement », détaille Tirage-Gagnant.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, 2 à 3% des gains My Million sont perdus chaque année. Pire encore, ce chiffre a déjà été dépassé alors que 2023 vient à peine de commencer.