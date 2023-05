Il apprend que sa fille a réussi l'examen du barreau, sa réaction devient virale sur TikTok

Aux États-Unis, un père de famille a sauté de joie lorsqu’il a appris que sa fille avait réussi l’examen du barreau. Sa réaction émouvante est devenue virale sur le réseau social TikTok.

Le 21 avril dernier, Sana Ansari, une Américaine âgée de 28 ans, a vécu une des plus belles journées de sa vie. La raison ? Elle a découvert qu’elle avait réussi l’examen du barreau de l’État de New York.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette bonne nouvelle a particulièrement ému son père, comme le démontre cette vidéo publiée sur TikTok. Sur les images, on aperçoit la jeune femme se diriger vers son père et lui lancer : «Papa, j’ai réussi le barreau !».

De son côté, le père de famille a sauté de joie avant d’enlacer sa fille chaleureusement : «Il n’arrêtait pas de dire “vraiment ? “, puis il m’a reposé la question en ourdou (langue nationale du Pakistan, ndlr)», a expliqué Sana à Good Morning America.

Sans réelle surprise, le clip est rapidement devenu viral sur le réseau social. Au total, la publication a récolté plus de 312 000 vues : «Nous attendions tous le retour de mon père, qui attendait ces résultats depuis longtemps. Nous savions que sa réaction serait la meilleure».

La future avocate est promise à un avenir brillant

Comme le précise GMA, Sana a réussi l’examen après avoir échoué une première fois en juillet dernier. Selon ses dires, ses parents - qui ont immigré aux États-Unis depuis le Pakistan - l’ont toujours soutenue.

«Sans les encouragements de mes parents, je ne pense pas que j'aurais pu aller aussi loin», a confié la jeune femme au média américain. Cette dernière s’apprête à suivre les traces de sa sœur aînée, qui est déjà avocate.

Sana et ses parents. Crédit Photo : Sana Ansari

Sa réussite à l’examen du barreau lui permettra d’exercer dans la ville qui ne dort jamais et dans d’autres États qui relèvent de la juridiction universelle de l'examen du barreau.