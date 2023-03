50 ans après sa disparition, un insecte de l'époque du Jurassique réapparaît aux États-Unis

On pensait cet insecte éteint depuis les années 1950 outre-Atlantique. Mais il y a plus de dix ans, un scientifique américain en a découvert un par hasard.

Chrysope géante. Crédit : Wikimedia Commons

Nous sommes en 2012, dans l’État de l’Arkansas, lorsque Michael Skvarla, entomologiste et professeur à l'Université de Pennsylvanie, alors doctorant, tombe nez à nez avec ce qu’il pense être un fourmilion. Il s'agit d'un insecte de cinq centimètres de diamètre aux grandes ailes.

On le pensait éteint depuis plus de cinquante ans, période à laquelle il a été aperçu pour la dernière fois dans l’Est des État-Unis. Michael Skvarla pense avoir fait une grande découverte. Il attendra cependant huit ans avant de la révéler au grand jour.

L'espèce retrouvée par Michael Skvarla. Crédit : Michael Skvarla

Alors qu’il dispense un cours à ses élèves de l'Université d’État de Pennsylvanie via vidéoconférence en pleine pandémie de Covid-19, en 2020, Michael Skvarla retrouve par hasard l’insecte dans sa collection personnelle.

Il se met alors à l’étudier au microscope devant ses élèves et se rend compte de l’erreur qu’il avait commise des années plus tôt. L’insecte n’est pas un fourmilion comme il l’avait pensé autrefois, mais une chrysope géante (Polystoechotes punctata). Cette espèce est en fait introuvable dans l’Arkansas, où il l’avait pourtant récupérée, et est apparu il y a 100 millions d’années, à l’ère du Jurassique

« Une fois que j’ai compris ce que c’était, c’était vraiment fascinant. C’est probablement l’un des spécimens les plus passionnants que j’aie jamais collectés », écrit l’entomologiste dans une étude publiée en novembre dernier et relayée par son université. Des analyses plus précises ont permis de confirmer que l’insecte trouvé par Michael était bel et bien une chrysope géante.

Cette dernière a été donnée à un musée, et depuis cette découverte, d’autres cas ont été observés à l’Ouest du pays, mais plus rarement à l’Est. Les scientifiques savent encore peu de choses sur l’insecte. On sait en revanche que la chrysope géante vit dans des zones riches pour la biodiversité.