Après avoir aidé des personnes handicapées toute sa vie, il remporte une maison de campagne à un tirage au sort

Au Royaume-Uni, un homme a passé 27 ans de sa vie à aider des personnes en situation de handicap à trouver un logement accessible. En participant à un tirage au sort, il a remporté une maison de campagne d'une valeur de 2,5 millions de livres.

Grant Carson est un homme âgé de 58 ans et l’heureux gagnant d’un tirage au sort. En effet, il a remporté une maison de campagne d’une valeur de 2,5 millions de livres sterling, ainsi que 100 000 livres en espèces.

À voir aussi

Crédit photo : Omaze UK

« Lorsque l’on a sonné à ma porte, je n’arrivais pas à y croire au début, a-t-il confié. Ce n’est pas un vendredi soir habituel lorsque quelqu’un sonne à votre porte pour vous dire que vous avez gagné une maison de 2 500 000 livres. Je n’ai jamais vraiment gagné quoi que ce soit avant cela, mais maintenant, je suis peut-être l’un des hommes les plus chanceux d’Ecosse ! »

Il aide les personnes handicapées

Pendant toute sa vie, Grant a aidé les personnes en situation de handicap à trouver un logement accessible. Pendant 27 ans, il a travaillé avec une organisation caritative pour aider les personnes handicapées dans tous les aspects de leur vie, en se spécialisant dans l’emploi et le logement.

Grant a effectué cette activité jusqu’en décembre dernier, avant de devenir consultant indépendant. Aujourd’hui, le cinquantenaire aide les organisations à répondre aux besoins de leurs clients en situation de handicap.

« Je viens de quitter mon ancien travail d’aide aux personnes handicapées à travers Glasgow, ce que j’avais fait pendant 27 ans, donc commencer en tant que consultant indépendant a été un grand changement. Mais cette victoire m’a donné une sécurité financière dont je n’avais jamais rêvé, ce qui signifie que je peux me concentrer sur ma nouvelle entreprise en aidant les organisations à répondre aux besoins des clients handicapés, avec beaucoup moins de pression », a expliqué Grant.

Il remporte une maison de campagne

Comme le hasard fait bien les choses, la solidarité de Grant a été récompensée puisqu’il a remporté sa propre maison. L’homme, qui est aujourd’hui veuf, envisage d’adopter un chien pour lui tenir compagnie. S’il n’avait jamais eu d’animal auparavant, c’est à cause de son arthrite chronique. En effet, Grant souffre de cette maladie depuis qu’il a 7 ans, ce qui l’empêche de faire de longues marches, et par conséquent de promener un chien.

« C’est l’un des plus beaux endroits du pays, je me pince encore quand je pense que je possède une maison ici. Je ne sais pas encore ce que je vais faire à long terme, mais je vais emménager pendant un certain temps et en profiter. Quoi que je décide, c’est une victoire qui change vraiment ma vie », a confié Grant.

Crédit photo : iStock

Une belle histoire qui prouve que le hasard fait bien les choses et que les bonnes actions sont toujours récompensées.