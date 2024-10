Il perd ses deux jambes 15 minutes après le début de sa première journée dans son nouveau travail

Dans l’État du Colorado, aux États-Unis, un trentenaire a perdu ses deux jambes suite à un accident de travail survenu lors de son premier jour dans sa nouvelle entreprise.

John O’Neill, âgé de 33 ans, se sent comme un miraculé. Le 24 septembre dernier, il arrivait pied au plancher pour son premier jour de travail à Longmont, une ville du Colorado (États-Unis). Il était loin de se douter que ses premiers pas dans sa nouvelle entreprise seraient aussi les derniers.

Crédit photo : Denver Post

Vers 10h18, soit quinze minutes après sa prise de fonction, il était en train de jeter des branches d’arbre dans une déchiqueteuse lorsqu’une branche en forme d’hameçon s’est accrochée à son bracelet électronique, l’entraînant à l’intérieur de la machine.

Les lames lui coupent les orteils, le pied, la cheville puis les jambes. Il s'est alors agrippé au bord de la déchiqueteuse en essayant de s'y accrocher. Ses collègues n'ont pas immédiatement entendu ses appels à l'aide en raison de leurs protections auditives :

“Quelque chose s'est passé dans mon cerveau et j'ai réalisé que je craignais bien plus que de perdre ma jambe ou mon pied. Il a fallu une minute avant que mes collègues ne réalisent ce qui se passait. La douleur était très forte, presque inexistante... Je n'ai pas vraiment ressenti la douleur, mais j'ai su que j'avais des ennuis. C'est passé d'un combat pour mon membre à un combat pour ma vie, très rapidement”

Crédit photo : Denver Post

Il arrive à l’hôpital “techniquement mort”

Lorsque ses collègues ont réussi à le sortir de là, la lame l'avait atteint à mi-cuisse. La police est arrivée sur le chantier et l'a emmené dans un hôpital local. Il a ensuite été transporté par avion à l'hôpital St. Anthony de Lakewood, dans le Colorado.

Sur le chemin de l'hôpital, il est “techniquement mort” selon le Denver Post qui relaye cette terrible tragédie. Ses jambes ont ensuite été amputées au-dessus du genou. John O'Neill n'a réalisé ce qui s'était passé que lorsqu'il s'est réveillé dans son lit d'hôpital le lendemain de l'incident.

Crédit photo : Denver Post

Lorsque sa mère a appris ce qui s'était passé, elle a été tellement paniquée que les médecins l'ont hospitalisée pendant trois jours. En tout cas, la vie de John O'Neill a été sauvée.

Malgré cet incident, il ne se laisse pas abattre pour autant. Il a notamment refusé de citer le nom de son employeur ou de dire s'il avait l'intention d'intenter une action en justice contre l'entreprise. Il prévoit de se faire poser des prothèses et de consacrer plus de temps au bénévolat. Il espère que sa nouvelle plateforme lui donnera l'occasion de défendre des causes qui lui tiennent à cœur, notamment la sobriété face à la toxicomanie et à l'alcoolisme.