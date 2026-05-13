Un automobiliste lui reproche d'avoir oublié son clignotant... il sort un pistolet et lui tire dessus

Dans l’Essonne, un jeune homme a reproché à un automobiliste d’avoir oublié son clignotant. Cependant, celui-ci s’est emporté, a sorti une arme et lui a tiré dessus.

Quand on conduit, on peut vite être agacé par le comportement des autres automobilistes, notamment quand ils ne respectent pas les priorités, roulent trop près des autres voitures ou oublient leur clignotant.

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Une altercation a eu lieu en novembre 2025 à Corbeil-Essonnes à ce sujet. Aux alentours de 4h30 du matin, Kamel, un jeune homme âgé de 22 ans, roulait dans une Mercedes avec trois amis quand il a croisé la route de Jean-Daniel, 34 ans, qui circulait dans une Porsche avec sa femme.

Il sort une arme et une machette

Cependant, Jean-Daniel n’a pas mis son clignotant, ce qui a agacé Kamel qui lui a fait une réflexion. La tension est montée rapidement et les deux hommes en sont venus aux mains avant d’être séparés par les amis de Kamel. Ce n’est pas la première fois qu’une telle altercation se produit entre deux automobilistes puisqu’en janvier dernier, un homme armé d’un couteau a menacé un conducteur qui lui a roulé dessus à deux reprises.



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Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Furieux, Jean-Daniel est retourné à son véhicule et a sorti une arme qu’il a pointée sur Kamel. Il lui a demandé de se mettre à genoux et lui a tiré dans la cuisse. Il a ensuite pris une machette avec laquelle il a frappé le pare-brise de la Mercedes avant de prendre la fuite. Kamel et ses trois amis l’ont poursuivi et ont relevé sa plaque d’immatriculation, ce qui a permis de l’identifier.

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L’homme a été arrêté

Kamel a été transporté à l’hôpital, a été opéré et n’a pas pu travailler pendant un mois. De son côté, Jean-Daniel avait déjà 11 condamnations à son actif pour vol aggravé, tentative d’extorsion ayant entraîné la mort ainsi que plusieurs délits routiers. Il était ivre au moment de l’altercation avec Kamel et a été mis en examen et écroué le 23 novembre 2025.

Le 4 mai dernier, Jean-Daniel a comparu devant la chambre d’instruction de Paris. S’il a reconnu avoir donné des coups de machette dans le pare-brise de la voiture pour empêcher les hommes de le poursuivre, il nie avoir voulu tuer Kamel. Il explique sa réaction par le fait que les trois amis de Kamel se seraient moqués de lui. Cependant, ces arguments n’ont pas convaincu les juges qui ont décidé de le maintenir en détention.

“Cet homme est un cow-boy de la route. Il a déjà été condamné par la cour d’assises et ne respecte aucune décision. Il fait ce qu’il veut quand il a un volant entre les mains. Je n’ai aucune confiance en lui”, a déclaré l’avocat général selon Le Parisien.

Jean-Daniel est toujours incarcéré et l’enquête judiciaire à son sujet devrait encore durer 15 mois.