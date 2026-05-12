Plusieurs passagers hospitalisés après la diffusion d'une substance inconnue dans un train

Près de Tokyo, plusieurs passagers ont été hospitalisés après la diffusion d’une substance inconnue dans un train. Voici ce que l’on sait.

Ce qui devait être un simple trajet en train s’est transformé en moment d’angoisse pour plusieurs passagers près de Tokyo, à la suite de la découverte d’une substance inconnue dans les wagons.

🇯🇵 More than 13 people were injured after the spraying of a chemical substance in a train in the suburbs of Tokyo, — media.



The incident occurred at Kawasaki station. Passengers began to choke, cough and complain of severe lacrimation. Three people, including a one-year-old… pic.twitter.com/7rOoYMYmm6 — RusWar (@ruswar) May 10, 2026

Une mystérieuse substance signalée dans un train près de Tokyo

L’incident s’est produit le dimanche 10 mai, vers 16 h 30, à bord d’un train de la East Japan Railway Company circulant sur la ligne Tokaido, rapporte Yahoo! News Japan.

Le véhicule assurait la liaison entre la gare d’Odawara, dans la préfecture de Kanagawa, et Takasaki, dans celle de Gunma, lorsque des voyageurs ont remarqué une odeur inhabituelle dans l’un des wagons.

Crédit Photo : Asahi News

Peu après, des usagers ont commencé à tousser et à souffrir de maux de gorge ainsi que de difficultés respiratoires.

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Face à cette situation, le train a effectué un arrêt d’urgence à la gare de Kawasaki Station. Dans la foulée, des pompiers et des équipes de secours sont montés à bord afin d’inspecter la rame concernée.

Selon des médias japonais, plus de vingt ambulances et véhicules d’urgence ont été mobilisés pour intervenir.

Crédit Photo : Asahi News

Une fillette et ses parents hospitalisés

Interrogés par les autorités, plusieurs passagers ont signalé une odeur étrange. Selon la police, une fillette d’un an et ses parents ont été transportés à l’hôpital.

Âgée de 35 ans, la mère souffrait de douleurs à la gorge. Fort heureusement, aucun cas grave n’a été confirmé.

Crédit Photo : Asahi News

Selon la presse nipponne, aucun témoin n’a affirmé avoir vu une substance être pulvérisée. Les contrôles de gaz menés sur place n’ont par ailleurs révélé aucune anomalie.

Toutefois, certaines personnes ont décrit une odeur similaire à celle du poivre. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident et de savoir s’il s’agit d’un acte volontaire ou accidentel.