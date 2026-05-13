Jordan Bardella tacle Kylian Mbappé et se fait... dézinguer par les internautes

Après avoir manifesté son opposition publique au RN, Kylian Mbappé a reçu une réponse étonnante de la part de Jordan Bardella.

Un partout, balle au centre !

Après avoir exprimé son opinion sur le Rassemblement national dans une interview, la star de l'équipe de France de football Kylian Mbappé a vu le président du parti frontiste, Jordan Bardella, rétorquer de manière cinglante. Une réponse un brin moqueuse qui n'a pas manqué de faire réagir la toile.

Crédit photo : @k.mbappe / Instagram

Mbappé vs. Bardella : l'improbable clash

Connu pour son franc-parler et ses prises de positions politiques assumées, le capitaine des Bleus, qui visera cet été un deuxième sacre planétaire lors de la 23ᵉ Coupe du monde de football, a de nouveau défrayé la chronique avec une déclaration qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd.

Dans un entretien accordé ce mardi 12 mai au célèbre magazine américain Vanity Fair, l'attaquant du Real Madrid a en effet accepté d'évoquer les propos qu'il avait tenus sur le Rassemblement national lors des élections législatives de 2024. À l'époque, l'enfant de Bondy, aujourd'hui âgé de 27 ans, avait appelé à faire barrage au RN et à Jordan Bardella, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale.

« On voit bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. J'appelle tous les jeunes à aller voter, à prendre conscience de l'importance de la situation. J'espère que ma voix va porter un maximum », avait alors déclaré l'actuel meilleur buteur du championnat d'Espagne.

Crédit photo : @jordanbardella / Instagram

Des propos assumés par l'ancien joueur du PSG qui persiste et signe, tout en combattant cette idée qu'un footballeur devrait rester à sa place et ne jamais prendre position.

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« Il faut combattre cette idée selon laquelle un footballeur devrait se contenter de jouer et de se taire. On a beau être un joueur de foot, on est avant tout citoyen. Nous ne sommes pas déconnectés du monde. Nous ne sommes pas déconnectés de ce qui se passe dans notre pays. Les gens pensent parfois que, parce qu'on a de l'argent, parce qu'on est célèbre, ce genre de problème ne nous touche pas, moi ça me touche », déclare ainsi Kylian Mbappé.

« Je sais ce que ça signifie et quelles conséquences cela peut avoir pour mon pays lorsque des gens comme eux arrivent aux commandes », poursuit le numéro 10 des Bleus, en évoquant le Rassemblement national.

Crédit photo : @k.mbappe / Instagram

Une déclaration qui n'a, semble-t-il, pas plu au président du parti frontiste, Jordan Bardella, lequel a tenu à répondre au joueur du Real.

« Et moi, je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG : le club gagne la Ligue des champions ! (Et peut-être bientôt une deuxième fois) », a rétorqué le leader du parti d'extrême droite sur le réseau social X, faisant ainsi allusion aux récents succès du Paris-Saint-Germain, acquis après le départ de Mbappé en Espagne.

Un tacle pour le moins étonnant, pour ne pas dire hors de propos, de la part du député européen. Ce que n'ont d'ailleurs pas manqué de relever de nombreux internautes, qui ont pris la défense de Mbappé, pourtant pas épargné par les critiques ces derniers temps, en raillant Jordan Bardella, comme le montrent les captures d'écran ci-dessous.

Crédit photo : capture d'écran / X Crédit photo : capture d'écran / X Crédit photo : capture d'écran / X

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