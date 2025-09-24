Il saute de 1 000 m d'altitude et... meurt en s'écrasant au sol pendant son baptême de l'air en parachute

Un homme a perdu la vie lors d'une initiation au parachutisme en Ariège.

Il était venu chercher des sensations fortes, il a finalement trouvé la mort.

Un homme de 24 ans, qui effectuait son baptême de l'air en parachute, est décédé en s'écrasant au sol, après une terrible chute de plus de 1 000 mètres. Le drame s'est déroulé le mercredi 17 septembre dernier dans l'Ariège.

Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un accident. Aucun des deux parachutes que la victime transportait, ne se serait ouvert, ne lui laissant ainsi aucune chance.

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

Il fait une terrible chute mortelle lors de son baptême en parachute

Tout avait pourtant parfaitement commencé pour le défunt qui venait déjà de réaliser deux sauts, sans encombres, avant d'enchaîner sur le troisième qui lui a été fatal. Originaire des Bouches-du-Rhône, le jeune homme avait choisi le Centre école de parachutisme sportif, basé à l'aérodrome des Pujols, près de Pamiers, pour son baptême de l'air.

Après un premier saut réalisé la veille, le mardi 16, ce parachutiste novice devait donc en effectuer deux autres le lendemain. Si le premier de la journée s'est déroulé sans accroc, le second, survenu aux alentours de 16h, a en revanche connu un terrible dénouement avec cette chute mortelle. La victime s'était élancée depuis un avion qui survolait l'aérodrome, à environ 1 000 mètres d'altitude. Son corps sans vie a été retrouvé sur le toit d'un hangar de la Section Aérienne de la Gendarmerie (SAG) de Pamiers.

« Le parachute principal ne se serait pas ouvert et le jeune homme n'aurait pas réussi à ouvrir le parachute de secours », a ainsi précisé le procureur de la République de Foix, Olivier Mouysset, lequel a demandé le placement de l’avion sous scellés.

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

Le procureur a par ailleurs indiqué qu'il s'agissait du troisième accident mortel d'un parachutiste sur ce site (réputé pour être l'un des hauts lieux du parachutisme français) depuis janvier 2022.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de ce tragique accident.