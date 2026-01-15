Il se rend à un entretien d'embauche dans une chaîne de télé et se retrouve... interviewé par erreur, en plein direct

Retour aujourd'hui sur l'histoire invraisemblable vécue par un certain Guy Goma, propulsé, malgré lui, sur un plateau télé en plein direct alors qu'il se rendait... à un entretien d'embauche.

L'histoire remonte à près de 20 ans, mais il est de notre devoir de la raconter encore et encore, tant elle s'avère improbable.

En 2006, un homme d'une trentaine d'années a vécu un grand moment de solitude en direct à la télévision, après avoir été la victime d'un terrible quiproquo.

Alors qu'il se rendait à un entretien d'embauche pour un poste au sein de la chaîne télévisée BBC, à Londres, Guy Goma s'était en effet retrouvé par erreur en plateau pour... une interview en direct face à une journaliste. Survenue le 8 mai 2006, la séquence, lunaire, avait beaucoup fait rire à l'époque, donnant naissance à l'un des plus célèbres mèmes partagés sur internet.

Crédit photo : capture d'écran / YouTube

Venu pour un entretien d'embauche à la télé, on le prend pour... l'invité d'une émission

Comme le rappelait le site Vice en 2016, Guy Goma - qui exerçait alors la profession de chauffeur de taxi - s'était rendu ce jour-là au siège de la BBC car il postulait pour un emploi de technicien au sein du service informatique.

En attendant d'être reçu en entretien d'embauche, notre homme attendait donc patiemment dans une salle d'attente, juste à côté d'une autre pièce où se trouvait un certain Guy Kewney, un expert invité par la chaîne britannique afin de s'exprimer sur un contentieux qui opposait à l'époque deux branches de la société Apple.

Jusqu'ici rien d'anormal. Sauf qu'un assistant de production, certainement induit en erreur par le prénom identique que portaient les deux hommes, a fait erreur sur la personne en prenant Guy Goma pour... Guy Kewney. Ne s'apercevant pas de sa bourde, cet employé a alors accompagné le chauffeur de taxi en studio, sans toutefois lui préciser ce qui allait se passer. Vous sentez venir le traquenard ?

Vous l'aurez probablement deviné, mais le malheureux Guy Goma s'est en effet retrouvé, bien malgré lui, sur un plateau télé en direct, cerné par les caméras de la BBC qui étaient braquées sur sa tête. Face à lui, une présentatrice lui a alors demandé son avis sur un sujet qu'il ne maîtrisait pas du tout. Mais Guy Goma ne s'est toutefois pas démonté et a tenté de donner le change, tant bien que mal, en répondant des banalités durant les quelques minutes de l'interview qui ont dû lui paraître une éternité.

Ses expressions faciales, qui trahissaient sa profonde détresse, sont depuis passées à la postérité.

Pour la petite histoire, sachez que Guy Goma a finalement pu passer son entretien dans la foulée de son passage en direct mais il n'a, hélas, pas pu décrocher le job. Nul doute qu'il s'est tout de même consolé avec ce petit quart d'heure de gloire qui doit bien le faire sourire, encore aujourd'hui.