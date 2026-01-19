«Respect » : une ramasseuse de balles s'effondre en plein match à l'Open d'Australie, le geste d'une joueuse fait l'unanimité

Par |

L'arbitre de la rencontre et la joueuse de tennis Zeynep Sönme en train d'escorter la ramasseuse de balles

Ce week-end, pendant l’Open d’Australie, une joueuse a stoppé son match pour venir en aide à une ramasseuse de balles victime d’un malaise à cause de la chaleur.

Un geste qui fait chaud au cœur.

Ce dimanche 18 janvier, la Russe Ekaterina Alexandrova et la Turque Zeynep Sönme se sont affrontées lors du premier tour du tableau féminin de l’Open d’Australie, à Melbourne.

Alors que le match battait son plein, l’une des joueuses a interrompu la rencontre pour porter secours à une jeune ramasseuse de balles sur le point de perdre connaissance.

En plein match, elle vient en aide à une ado en détresse

Les sportives disputaient le deuxième set lorsque la bénévole s’est sentie mal sur le bord du terrain. Une scène immortalisée en vidéo et diffusée sur la toile.

Sur ces images, on voit la jeune fille se tenir debout près de la chaise de l’arbitre. Celle-ci commence à vaciller avant de chuter en arrière. Elle se relève aussitôt et reprend sa place difficilement, sous les yeux de l’arbitre et de Zeynep Sönmez.

Capture d'écran montrant la ramasseuse de balles Crédit Photo : Capture d'écran / TNT Sports

Face à cette situation, la 112e joueuse mondiale de tennis est intervenue. D’abord, elle a réclamé un temps mort alors que son adversaire s’apprêtait à servir.

Une fois l’échange interrompu, la jeune femme et l’arbitre sont venus en aide à la ramasseuse de balles. Zeynep Sönmez a soutenu l’adolescente afin de l’escorter hors du cours et la mettre à l’abri sur une chaise, sous les applaudissements du public.

La joueuse de tennis Zeynep Sönme en train d'escorter la ramasseuse de ballesCrédit Photo : AFP - David Gray

Les internautes valident le geste

Comme le rapportent plusieurs médias, la victime a été prise en charge par les secouristes. Celle-ci a probablement fait un malaise à cause de la chaleur. Ce jour-là, 29 degrés ont été enregistrés dans la capitale de l’État de Victoria. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’acte de Zeynep Sönmez lui a porté chance puisque cette dernière a battu la 11ème mondiale en trois sets (7-5, 4-6, 6-4).

La joueuse de tennis Zeynep Sönme en train d'escorter la ramasseuse de ballesCrédit Photo : Capture d'écran / TNT Sports

Nombreux sont les internautes qui ont félicité la gagnante pour son geste sur le réseaux sociaux.

Une personne a commenté :

« Respect ! ».

Une autre a écrit :

« Quel bel esprit sportif ! J'adore voir les joueurs se soucier de tout le monde sur le terrain, pas seulement du match ».

Une troisième a indiqué :

« Une classe exceptionnelle de la part de Zeynep ! Ce sont des moments comme celui-ci qui nous rappellent pourquoi nous aimons le sport ».

Source : 20 Minutes
Suivez nous sur Google News

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Jean-Marc Morandini
« Un délinquant sexuel à l'antenne » : condamné pour corruption de mineurs, Jean-Marc Morandini maintenu par CNews
Guy Goma
Il se rend à un entretien d'embauche dans une chaîne de télé et se retrouve... interviewé par erreur, en plein direct
Rhydian Lynne Rhys Jamieson
Énervé par une partie de jeu vidéo, il jette… son bébé sur la télé et lui cause de graves séquelles à vie
La journaliste Léa Salamé et un humoriste ayant piégé le JT de France 2
« Ridicule », « affligeant », « honte » : piégés par le canular d'un humoriste, Léa Salamé et le JT de France 2 deviennent la risée du web
Lorenz Kraus, lors de son interview sur la chaîne américaine CBS6, le 25 septembre 2025
Invité d'une émission de télévision, il avoue en direct avoir... tué ses parents et enterré leurs corps