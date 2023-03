Ils échangent leur smartphone avec des téléphones sans application ni internet et sont plus heureux

De plus en plus de personnes décident d’abandonner leur smartphone au profit d’un téléphone basique, sans internet ni application. Loin des réseaux sociaux, elles en retirent des effets positifs.

Les smartphones sont devenus des objets de technologie très performants qui nous permettent de prendre des photos, de naviguer sur internet et sur les réseaux sociaux, de jouer et d’utiliser de nombreuses applications. Mais avant, nous avions des téléphones basiques, qui nous servaient uniquement à appeler et envoyer des SMS.

Crédit photo : iStock

Il se pourrait bien que ces téléphones à l’ancienne fassent leur retour. De plus en plus de personnes n’hésitent pas à se séparer de leur smartphone pour ces appareils qui appartenaient au passé. C’est le cas de Jose Briones, un Américain âgé de 27 ans, qui a troqué son smartphone pour un téléphone portable basique, sans internet ni application.

“Redonner plus de sens à leur vie”

Selon le jeune américain, cette décision a changé sa vie, en mieux. Il n’est plus dépendant de son smartphone puisque quand il veut écouter de la musique, il met un CD et quand il part en voyage, il imprime son itinéraire ou demande son chemin à des passants. Cette autonomie est ce qui, selon lui, attire “ceux qui veulent retrouver du temps et redonner plus de sens à leur vie”.

Et il n’est pas le seul. Jose Briones participe à la modération d’un forum sur Reddit qui regroupe 17 000 internautes qui utilisent des vieux téléphones. C’est le cas d’une jeune femme, ravie de son choix.

“Quand j’étais tout le temps sur mon smartphone, j’avais l’impression que mon esprit était embrumé. Je n’arrivais à rien faire d’autre. Je faisais défiler les vidéos sur Instagram et TikTok et ça sapait ma motivation”, a-t-elle expliqué.

Se déconnecter des réseaux sociaux

Les membres de ce groupe ont plusieurs raisons qui les ont incité à changer de téléphone. Selon eux, avoir un smartphone sur soi en permanence crée une “ambiance anxiogène” et favorise les relations superficielles avec sa famille et ses amis.

Crédit photo : iStock

Bien que la plupart des internautes avouent garder quelques applications pratiques pour consulter leurs mails, trouver leur chemin ou écouter de la musique, ils sont majoritaires à avoir supprimé les réseaux sociaux de leur téléphone.

Aux États-Unis, les ventes de ces téléphones basiques ont augmenté l’année dernière, bien qu’elles restent faibles à l’échelle mondiale. Parmi les acheteurs, on retrouve des personnes qui souhaitent déconnecter des réseaux sociaux, mais aussi des jeunes amateurs d’objets rétros.