“Ils n'ont pas bougé” : il sauve quatre personnes d'un accident de la route, les témoins filment la scène sans l'aider

Près de Chartres, un homme âgé d’une quarantaine d’années s’est comporté héroïquement pour sauver quatre personnes, dont deux enfants, après un accident de la route. D’autres automobilistes témoins de la scène se sont contentés de filmer la scène sans l’aider.

Tous les héros ne portent pas de cape mais ceux qui ne le sont pas ont tous un téléphone à la main. Ce dimanche 11 août, Farid Lahmidi, un quarantenaire originaire d’île-de-France s’est employé corps et âme pour sauver la vie de quatre personnes dont deux enfants après un accident de la route survenu sur l'autoroute A11, près de Chartres (Eure-et-Loire).

Malgré la présence d’autres automobilistes, il s’est senti bien seul dans sa tentative de sauvetage. Il est vers 13h lorsqu’il aperçoit une voiture sur le toit à côté de l’autoroute. Il s’est immédiatement arrêté sur la bande d’arrêt d’urgences et a couru vers le véhicule accidenté :

“J’ai trouvé deux adultes par terre qui avaient du mal à bouger. J’ai ouvert une portière pour aider un enfant à sortir”

Il aperçoit ensuite une deuxième enfant dans la voiture, dont la tête est bloquée sous le tableau de bord :

“J’ai réussi à l’extraire et à l’éloigner du véhicule qui commençait à prendre feu. J’ai moi-même des enfants. Je n’ai rien calculé, j’ai juste voulu l’aider”.

Des témoins totalement spectateurs

Les secours sont arrivés rapidement sur les lieux de l'accident et ont pris le relais. Soulagé d’apprendre que les quatre personnes étaient saines et sauves, il n’a pas caché son indignation face au comportement passif des automobilistes qui n’ont rien fait pour l’aider, se contentant de filmer la scène :

“Des personnes âgées ont appelé les secours et un homme, qui ne parlait pas bien le français, est descendu pour m’aider mais il n’est pas resté longtemps. Des automobilistes ont filmé la scène depuis le pont avec leur téléphone. Mais ils n’ont pas bougé alors que je leur faisais signe de venir m’épauler avant l’arrivée des pompiers”.

Le quadragénaire souligne qu’il aurait aimé que des témoins viennent l’aider "à rassurer le plus jeune enfant qui était paniqué en voyant son frère ensanglanté" :

"Le premier qui m’a soulagé, c’est un jeune gendarme. Il a réussi à calmer le petit."

Les deux adultes et les deux enfants ont été blessés dans l'accident et deux d'entre eux, dont un garçon de 9 ans, ont été hospitalisés. Ce dernier a été pris en charge et héliporté jusqu'à l'hôpital de Rouen (Seine-Maritime). Au total, 24 sapeurs-pompiers, des secouristes et la gendarmerie ont été mobilisés.