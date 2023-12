Victime d'un accident de la route, il survit 6 jours coincé dans sa voiture

Aux États-Unis, un homme a été retrouvé vivant coincé dans son pick-up accidenté depuis quasiment une semaine. Il a survécu miraculeusement grâce à l’eau de pluie.

C’est un véritable miracle de Noël ! Ce mardi 26 décembre, deux hommes se sont retrouvés pour une partie de pêche près d’une rivière, dans l’État de l’Indiana. Ils ont alors aperçu quelque chose brillant à l’endroit où le cours d’eau passe, sous l’Interstate 94, un grand axe routier qui relie la région des Grands Lacs aux plaines du nord des États-Unis.

En s’approchant de la lumière brillante, ils aperçoivent alors la carcasse d’un pick-up accidenté. Mais leur découverte ne va pas s’arrêter là puisqu’ils remarquent la présence d’un homme coincé derrière un airbag, à l’intérieur de la voiture.

“Au moment où j’ai touché son épaule, il s’est retourné, il se réveillait. Il était vivant et il était très heureux de nous voir. Je n’avais jamais vu quelqu’un d’aussi soulagé”, a raconté Mario Garcia, l’un des deux pêcheurs, lors d’une conférence de presse.

Des températures clémentes et de l’eau de pluie pour survivre

Les pêcheurs alertent alors les secours qui arrivent rapidement sur place. La police arrive aussi et vient filmer la scène. Sur les images, on voit notamment le véhicule encastré dans un talus, entre la rivière et les bases du pont. De son côté, le miraculé, âgé de 27 ans, a été transporté à l’hôpital avec de graves blessures et un pronostic vital engagé.

Crédit photo : iStock

Le sauvetage de l’individu a été décrit comme un vrai miracle par les autorités. En effet, la carcasse de la voiture était impossible à voir depuis la chaussée. La présence des deux pêcheurs a été salvatrice pour l’homme accidenté.

Ce dernier a révélé à ses deux sauveteurs qu’il était coincé là depuis six jours et qu’il ne parvenait pas à atteindre son téléphone : “Il a dit qu’il avait crié, hurlé, mais que personne ne l’entendait”.

Mais comment a-t-il fait pour survivre six jours seul en restant coincé ? Il aurait notamment tenu en buvant de l’eau de pluie. Par ailleurs, les températures clémentes à cette période-là lui ont aussi donné du temps, d’autant plus qu’elles allaient chuter dès le lendemain : “Il n’allait sans doute pas tenir un jour de plus”, déclare l’un des pêcheurs à la télévision.