Impôts, retraite, aéroports, dépistage d'IST : voici tout ce qui va changer à partir du 1ᵉʳ septembre 2024

C’est bientôt la rentrée et ce mois de septembre sera marqué par de nombreux changements administratifs. Les voici.

On est navrés de vous le rappeler, mais c’est bientôt la rentrée. Exit les vacances, la reprise, c’est dans quelques jours. Et alors que ce mois de septembre sera marqué par un retour au bureau et à l’école, cette rentrée signifie également la mise en place de quelques changements notables, notamment sur plan de la retraite, des voyages en avion et des impôts.

On fait le point sur tout ce qui change à partir du 1ᵉʳ septembre 2024 :

Crédit : IStock

La retraite

Bonne nouvelle pour les retraités, la pension va augmenter pour près d’1 million de personnes concernées par une retraite minimale. Cette hausse pourra atteindre 100 euros brut de plus par mois pour certains foyers. La moyenne de cette augmentation oscille entre 50 et 60 euros brut par mois. De quoi permettre aux retraités les plus en difficultés, de mettre un peu de "beurre dans les épinards".

Les impôts

Vous avez dû recevoir le courrier : le premier prélèvement de votre déclaration sur le revenu de 2023 devrait avoir lieu au mois de septembre. Mais ce n’est pas la seule nouvelle concernant les impôts. Ce mois sera aussi marqué par l’actualisation du taux de prélèvement à la source, ce qui signifie que le montant qui se trouve en bas de votre bulletin de salaire pourra varier. Il est donc possible que vous constatiez une "baisse de salaire" si vos revenus ont augmenté par rapport à l’année précédente, ou à l’inverse, "une hausse de salaire", s’ils ont diminué.

Pour rappel, il est possible de consulter son taux de prélèvement à la source via son espace personnels sur impotsgouv.fr.

Le dépistage des IST évolue

Dès le 1ᵉʳ septembre, le dépistage des IST (infections sexuellement transmissibles) sera possible sans ordonnance. Une bonne nouvelle pour la sensibilisation et le dépistage. Cela concerne notamment les dépistages de l’infection par Chlamydia trachomatis ou de l’infection par Treponema pallidum (la syphilis) et l’infection par le virus de l’hépatite B. Jusqu’ici, seul le test du VIH était possible sans ordonnance.

À noter que ces dépistages sont gratuits puisqu’ils sont pris en charge à 100% par l’assurance maladie.

Retour de la règle des 100 ml en bagage cabine

Dès le 1ᵉʳ septembre, les aéroports qui avaient retiré la règle des 100 ml pour les produits liquides en bagage cabine vont devoir la réinstaurer. La raison ? Les scanners et rayons X dernière génération installés dans les aéroports - qui devaient permettre de retirer cette règle de sécurité - nécessitent encore quelques ajustements. Par mesure de sécurité, c’est donc un retour en arrière qui est mis en place à la demande de la Commission européenne.

Crédit : IStock