Nouveau bulletin de paie : une version simplifiée arrive et voici à quoi elle va ressembler

Le 23 avril 2024, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, a dévoilé la nouvelle version du bulletin de salaire. Explications.

Ne soyez pas surpris lors de la lecture de votre prochaine fiche de paie. Comme l’a indiqué Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, il va y avoir du changement côté bulletin de salaire. Dans le cadre d’un projet de loi sur la simplification de la vie économique en France, a été prise la décision par le gouvernement que les fiches de paies allaient bientôt changer, pour une version plus épurée. Alors, à quoi faut-il s’attendre ?



Crédit : France 2

Une nouvelle version de bulletin de salaire

Si vous aussi, vous avez toujours “galéré” à lire comme il se doit votre bulletin de salaire, cette nouvelle devrait vous arranger. Bientôt, votre fiche de paie serait plus compréhensible, claire et facile à lire. Ce 23 avril, invité sur le plateau de France 2, Bruno Le Maire a dévoilé cette nouvelle version de fiche de paie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y aura du changement !

Le ministre a expliqué : “La feuille de paie fait 55 lignes, parfois plus parfois un peu moins. Elle est illisible. On veut une feuille d’une quinzaine de lignes qui soit claire, simple, lisible pour le salarié où il voit ce que paie le chef d’entreprise, ce que lui touche, ce qu’il paie comme cotisations sociales, ce qu’il paie comme impôts, et ce qu’il lui reste à la fin du mois”.

Au même moment, sur le compte X du ministre, la nouvelle version de cette fiche de paie a été révélée au public. Et tout semble plus clair. On y lira le “coût total employeur”, puis la "rémunération brute" du salarié et "le salaire net payé" et reçu par le salarié. Simple et efficace.



Crédit : X/Brunolemaire

Pour l’instant, aucune date de mise en place de ce nouveau bulletin de salaire n’a été annoncée. Patience donc…