L’homme «le plus sale du monde» s’est éteint dimanche 23 octobre en Iran. Il avait 94 ans.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Amou Haji était surnommé l’homme «le plus sale du monde». Il est décédé ce dimanche 23 octobre à l’âge de 94 ans en Iran, a annoncé ce mardi l’agence officielle iranienne Irna.

Crédit Photo : AFP

Il ne prenait pas de douche par peur de tomber malade

L’homme qui ne s’est pas lavé pendant plus de 60 ans s’est éteint dans le village de Dejgah, dans la province de Fars. Selon les informations communiquées, ce dernier évitait de prendre un bain par peur de tomber malade.

«Lorsque des villageois avaient tenté de l'emmener se laver, en l'embarquant à bord d'une camionnette, il s'était enfui», a expliqué Irna. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Amou Haji avait un système immunitaire très fort.

Crédit Photo : AFP

En effet, celui qui se nourrissait de carcasses d’animaux et qui vivait en ermite était doté d’une excellente santé. C’est en tout cas ce qu’affirmait en 2014 l’agence Mehr : «Il n’est ni sensible au froid ni à la chaleur, n’a jamais été malade, et bien qu’il passe la majeure partie la journée et de la nuit parmi les ordures et les animaux morts, les tests effectués sur lui montrent qu’il est en bonne santé».

Crédit Photo : AFP

Toutefois, l’Iranien souffrait de trichinose, une maladie infectieuse due à la consommation de viande crue ou peu cuite. L’homme «le plus sale au monde» avait fait le choix de s’éloigner de la société après une rupture amoureuse.

Comme nous l’avons indiqué dans cet article, Amou Haji avait pour habitude de fumer la pipe à base d’excréments d’animaux séchés. Un court documentaire intitulé «L’étrange vie d’Amou Haji» avait été réalisé sur lui en 2013, d’après les médias locaux.

Crédit Photo : AFP