Naufrage d'un yacht en Sicile : tombée à l'eau avec son bébé dans les bras, elle le perd en pleine mer mais il survit

Une britannique de 35 ans a failli perdre la vie, ainsi que son bébé d’un an, lors d’un naufrage en mer d'Italie. On vous en dit plus.

C’est le fait divers qui défraye la chronique depuis plusieurs heures. Ce dimanche 18 août, un terrible drame s’est produit en Sicile. Alors que le yacht Bayesian était en pleine mer avec, à son bord, 22 passagers, un violent orage a éclaté. Quelques heures plus tard, aux alentours de 5 heures du matin, le lundi 19 août, le bateau a finalement chaviré, laissant ses passagers naufragés.

Crédit : Google

Invitée sur le super-yatch de son ami millionnaire, Mike Lynch, propriétaire du bateau, Charlotte Golunski et sa fille Sophia, âgée d’un an, étaient en train de dormir sur le pont lorsque les faits se sont déroulés. Survivante et miraculée, la jeune maman a confié au média La Republica ce qu’elle a vécu avec effroi.

“Ça n’a duré que quelques minutes, le navire a commencé à tanguer puis il s’est dressé verticalement” (Charlotte Golunski)

La maman explique que dans la panique, elle a réussi à rattraper son bébé de justesse avant de tomber à l’eau, puis la perdue quelques secondes dans l’océan.

“Tout nous est tombé dessus, je me suis retrouvée projetée dans la mer. J’ai perdu ma fille pendant deux secondes, mais je l’ai reprise au milieu des vagues déchaînées. Je l’ai serrée très fort contre moi. Tout le monde hurlait, alors que le navire disparaissait dans les vagues noires” (Charlotte Golunski)

Alors que les vagues se déchainaient, Charlotte a tout fait pour protéger sa fille.

“Je la tenais de toutes mes forces, les bras levés pour lui éviter la noyade. Je n'arrivais pas à garder les yeux ouverts. J'ai crié à l'aide, mais tout ce que je pouvais entendre, c'étaient les cris des autres.” (Charlotte Golunski)

Par miracle, des canaux de sauvetage sont arrivés et ont pu sauver la mère et sa fille, ainsi que 13 autres passagers. Après quelques jours à l’hôpital de Palerme, comme le rapporte 20 Minutes, Charlotte a pu retrouver son mari et le père de Sophia. "On s'est pris dans les bras et s'est consolé l'un l'autre", a indiqué la naufragée.

Crédit : Charlotte Golunski

6 personnes portées disparues

À ce jour, cinq corps des six autres passagers portés disparus ont été retrouvés, mais n'ont pas encore été identifiés. Parmi les recherchés, on note Mike Lynch, le millionnaire propriétaire du bateau, sa fille, Hannah Lynch, âgée de 18 ans, l’homme d’affaires Jonathan Bloomer et sa femme, Anne Elizabeth Judith Bloomer, le couple formé par Christopher et Neda Morvillo. Pour l’instant, un seul décès est confirmé officiellement, celui du cuisinier qui se trouvait à bord du bateau.

Les autorités poursuivent les recherches.