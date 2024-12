Découvrez l'intérieur du plus grand Gigayacht du monde, il faudra payer 10 millions de dollars pour y vivre

Baptisé Ulyssia, ce superyacht aux dimensions gigantesques s’est dévoilé aux yeux du public avec des images à couper le souffle.

En début d’année, la compagnie de croisière Royal Caribbean a inauguré le départ en mer du plus grand yacht du monde, baptisé le Icon of the Seas. À son bord, le navire de croisière, pesant 248 663 tonnes et mesurant 365 mètres de hauteur, peut accueillir peut accueillir plus de 7000 personnes.

Très prochainement, un nouveau superyacht de luxe va venir concurrence ce mastodonte des mers et n’aura rien à lui envier. Ce nouveau navire mesure seulement 30 mètres de moins que le Icon of the Seas et, malgré sa grande taille, il ne compte que 133 résidences et 22 suites. Preuve que l'accent est surtout mis sur le luxe et l'espace.

Crédit photo : Ulyssia Residences AG

Baptisé Ulyssia, il a été présenté il y a quelques mois, dévoilant des images de son intérieur luxueux. Projet à l’initiative du milliardaire suisse Frank Binder pour la modique somme de 1,5 milliard de dollars, le yacht de luxe n’a pas encore été construit.

Crédit photo : Ulyssia Residences AG

En effet, la construction du yacht devrait débuter d’ici septembre 2025 pour une livraison espérée en octobre 2028. Le Ulyssia proposera donc peu de places, ce qui signifie que la place coûtera très cher. Les résidences haut de gamme coûteront environ 25,8 millions de dollars (environ 24,4 millions d’euros), et les penthouses les plus luxueux coûteront près de 60 millions de dollars (environ 56,7 millions d’euros).

Crédit photo : Ulyssia Residences AG

Un superyacht entre luxe et écoresponsabilité

Les superficies des résidences et des penthouses vont de 1787 mètres carré à plus de 15 100 mètres carré. Les prix les plus bas seront fixés à 10,5 millions de dollars (environ 9,9 millions d’euros) et le prix moyen sera d’environ 19 millions de dollars (environ 17,9 millions d’euros) selon la société.

Crédit photo : Ulyssia Residences AG

En présentant son navire, Frank Binder, héritier de l’empire pharmaceutique Merck, avait l’idée d’un véritable super yacht et non d’une croisière :

“Ma première idée était de faire en sorte que le yacht ressemble à un yacht et non à un bateau de croisière. Des murs en verre du sol au plafond pour créer une grande connexion avec la mer et l’environnement. Une technologie de pointe pour avoir le moins d’impact écologique possible. C’est ce que je veux dès le départ, faire quelque chose de durable”.

Crédit photo : Ulyssia Residences AG

Le Ulyssia sera notamment propulsé grâce à un système de propulsion hybride, utilisant des carburants tels que le méthanol vert et d’autres biocarburants. Les batteries seront alimentées par l’énergie solaire. Vous avez donc cinq ans devant vous pour devenir multimillionnaire et espérer avoir l’opportunité de vous offrir un séjour de haut luxe dans ce superyacht.