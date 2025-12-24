« Un miracle » : le policier, qui avait pris une balle dans la tête lors de l'attentat de Sydney, a survécu et va pouvoir passer Noël en famille

Jack Hibbert, jeune policier stagiaire, gravement blessé lors de la tuerie de Sydney le 14 décembre 2025

L'un des policiers gravement blessés lors de l'attentat de Bondi Beach a pu regagner son domicile.

C'est « un miracle » de Noël et une histoire qui redonne du baume au cœur aux Australiens, meurtris.

Le jeune policier, touché par une balle dans la tête, lors de l'attentat perpétré sur une plage de la banlieue de Sydney, le 14 décembre dernier, a miraculeusement survécu. Sévèrement blessé durant cette attaque, il a toutefois été autorisé à rentrer chez lui pour passer les fêtes de fin d'année en famille.

Victime d'une balle dans la tête lors de l'attentat de Bondi Beach, il survit miraculeusement.

Âgé de 22 ans, l'agent Jack Hibbert fut l'un des héros de la tuerie antisémite, commise par des terroristes envers des centaines de juifs qui fêtaient Hanouka sur la plage de Bondi Beach. Policier stagiaire, en poste depuis seulement 4 mois, le jeune homme était venu en aide à de nombreuses victimes et avait même continué de secourir des blessés après avoir été touché par balle, avant de s'effondrer au sol, selon certains témoins.

Atteint d'un projectile en pleine tête et à l'épaule, il a finalement perdu la vision d'un œil mais a survécu. Autorisé à rentrer à son domicile pour y passer sa convalescence, il pourra fêter Noël en famille, pour le plus grand bonheur de cette dernière.

« Il aura besoin d’espace, de soutien et de pensées positives. (…) Nous ne pouvions rien demander de plus ; avoir notre Jack à la maison, surtout pour Noël, est un véritable miracle », ont déclaré ses proches.

« Nous sommes profondément reconnaissants du soutien extraordinaire, des messages de sympathie et des vœux de rétablissement de la part de la communauté, des collègues de Jack, de ses amis et des services d’urgence », ont-ils précisé, avec gratitude.

Pour rappel, 15 personnes ont trouvé la mort et une quarantaine d'autres ont été blessées dans cette tragédie, qui constitue le pire massacre commis en terres australiennes depuis des décennies. Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux terroristes présumés ont agi selon l’idéologie de l’État islamique. Seul assaillant survivant, Naveed Akram, âgé de 24 ans, a été inculpé de 59 chefs d’accusation, dont 15 pour meurtre et un pour terrorisme. Quant au second, père du premier, il a été abattu par la police sur les lieux du drame.

Source : 9News
